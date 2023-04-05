Фото из архива завода

17 марта 2023 года состоялось знаковое событие — ООО «Опытный завод №31 Гражданской авиации» отметил 70-летний юбилей. В этот праздничный день коллектив завода принимал поздравления от генерального директора Игоря Юрьевича Провкина и главы городского округа Щёлково Андрея Булгакова.

Немного истории

Завод начал работу в далеком 1953 году. Тогда он представлял собой мастерские по ремонту самолетов ПО-2, в которых трудились 500 человек. Всего в период с 1953 по 1957 годы было отремонтировано 162 самолета — цифра для тех лет внушительная. Коллектив тоже постепенно увеличивался, и к концу 1957 году в мастерских трудились 560 человек.

На короткий период времени — с 1957 по 1959 годы — мастерские переоборудовали под производство автобусов. Однако спустя время предприятие вернулось в сферу гражданской авиации: было налажено производство аэродромного оборудования и ремонт самолетных лыж.

В 1966 году мастерские официально стали Заводом, а уже к 1970 году на предприятии работали более 600 человек и были сформированы 7 цехов основного производства, два отдела главного технолога и отдел главного конструктора. В то время Завод активно развивался и неоднократно занимал призовые места в отраслевых конкурсах.

90-е годы стали тяжелыми для завода, впрочем, как и для страны в целом. Заказы от Гражданской авиации практически перестали поступать, и предприятие едва выживало в жестоких экономических условиях. В 2000 году на заводе, и у предприятия наметились перспективы для дальнейшего развития. В частности, была налажена работа с заказчиками, запущена модернизация выпускаемой техники, закуплен транспорт для доставки заказчикам новой продукции.

Опытный завод №31 Гражданской авиации в наши дни

Фото из архива завода

В 2020 году руководителем завода стал предприниматель Игорь Юрьевич Провкин. Однако за последние два года предприятие вновь столкнулось с беспрецедентными сложностями: пандемия, санкции и уход иностранных компаний с отечественного рынка заставили руководство и коллектив решать сложные задачи, в том числе по импортозамещению.

По словам Игоря Провкина, завод с этим успешно справляется. В частности, сегодня предприятие выпускает единственную в России аэродромную тележку АТТ-2, которая позволяет изменять коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы. Тележку используют большинство аэродромов в России и странах СНГ.

Кроме того, предприятие разрабатывает пульты управления и ПО для управления АТТ, а также передвижные осветительные установки ПОУ-3, стационарные электрораспределительные колонки, технику для уборки территории аэропорта и многое другое. В ближайшем будущем руководство планирует расширять ассортимент выпускаемой продукции и закупать новое оборудование для наращивания объемов производства.

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