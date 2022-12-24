Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2022 17:04

На границе в Эстонии образовалась очередь из автомобилей для въезда в Псковскую область

Люди в машинах ожидают очереди уже сутки
Источник:kp.ru
Фото очевидцев

Фото очевидцев

На въезде в Псковскую область со стороны Эстонии отмечается скопление автомобилей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщают очевидцы.

Очереди из легковых автомобилей образовались на контрольных пунктах «Койдула» (со стороны Эстонии) – «Куничина Гора» и «Лухамаа» (Эстония) – «Шумилкино».

Очевидцы отмечают большое количество автомобилей с литовскими, немецкими, польскими и финскими номерами.

Часть машин не может пересечь границу и въехать в Псковскую область со вчерашнего вечера.

Причина скопления автомобилей уточняется.

Автоновости