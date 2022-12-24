На границе в Эстонии образовалась очередь из автомобилей для въезда в Псковскую область

Фото очевидцев

На въезде в Псковскую область со стороны Эстонии отмечается скопление автомобилей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщают очевидцы.

Очереди из легковых автомобилей образовались на контрольных пунктах «Койдула» (со стороны Эстонии) – «Куничина Гора» и «Лухамаа» (Эстония) – «Шумилкино».

Очевидцы отмечают большое количество автомобилей с литовскими, немецкими, польскими и финскими номерами.

Часть машин не может пересечь границу и въехать в Псковскую область со вчерашнего вечера.

Причина скопления автомобилей уточняется.