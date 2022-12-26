Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на новогодние праздники

.
Насыщенные новогодние каникулы для псковичей и гостей города проведут в Псковском музее-заповеднике. Информация об этом появилась на сайте музея.
31 декабря, 12:00 и 15:00 / 1 января, 12:00 и 14:00 / 2 января, 10:00 и 12:00 / 3-6 января, 10:00, 12:00 и 15:30 / 7-8 января, 12:00 и 14:00 – Сборная экскурсия по Псковскому кремлю;
2, 4 и 6 января, 14:00 – Сборная экскурсия-прогулка «Башни Псковского Кремля»;
3 и 5 января, 14:00 – Сборная экскурсия «Все о Кремле»;
2 и 7 января, 16:00 – Сборная экскурсия по Приказной палате;
2 января, 19:00 – Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле»;
3 января, 13:00 – Интерактивная программа «Старая крепость»;
3 и 5 января, 19:00 – Бал в Псковском кремле;
4 января, 19:00 – Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп»;
4 и 7 января, 13:00 – Интерактивная программа «Кремлёвская ёлка»;
6 января, 19:00 – Театрализованная программа «Звездочёт»;
7 января, 19:00 – Интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз».
Место встречи: Информационный центр Псковского музея (ул. Кремль, 4).
Телефон: +78112724574.
31 декабря, 12:00 / 2-7 января, 12:00 – Сборная экскурсия по выставке «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи»;
2 и 4 января, 12:00 и 14:00 – Интерактивная программа «Ёлка в старом доме» (для родителей с детьми);
3 января, 13:00 / 5 января, 15:00 – Интерактивная программа «Вечер накануне 1700-го»;
6 и 7 января, 13:00 – Интерактивная программа «Святки» (для родителей с детьми);
7 января, 12:00 – Акция «Рождество – семейный праздник»;
7 января, 19:00 – Интерактивная программа «Вертеп: рождественский спектакль» (для родителей с детьми).
Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).
Телефоны: +78112663311 (экскурсия), +78112292260 (программы).
31 декабря и 2-7 января, 11:30 – Сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея;
6 января, 19:00 – Тематическая программа «Звезда Рождества».
Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).
Телефон: +78112663311.
31 декабря, 3 и 5 января, 13:00 – Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;
31 декабря и 2-7 января, 14:00 – Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»;
5 января, 16:00 – Вечерняя тематическая экскурсия «Лабиринты музейного квартала».
Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).
Телефон: +78112663311.
31 декабря и 2-8 января, 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» (Дому Ксендза);
2-8 января, 11:00-16:00 – Работа Музейной мастерской.
Мастер-классы: «Огонь свечи горит в ночи», «Новогодний колокольчик», «Дед Мороз оставил», «Ласковый огонек в руках», «Открытка в стиле XIX века», «Новогоднее настроение», «Подкова на счастье», «Елочка на елочку», «По платью видно, кто идет», «Набойка под рукой», «Мастерство манерное» и другие.
Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский пер., 7).
Телефон: +78112331390.
ПОКРОВСКИЙ УГОЛ:
4 января, 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол ».
Место встречи: Вход в Покровскую башню (ул. Свердлова, 3).
Телефон: +78112663311.
31 декабря и 2, 4, 5 и 8 января, 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»;
3 января, 13:00 – Тематическая экскурсия по выставке «Три века двора Постниковых»;
6 января, 13:00 – Тематическая экскурсия по выставкам «Лики прошлого. Возвращение» и «Поставиша церковь камену на Мелетове»;
7 января, 13:00 – Сборная экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам».
Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2).
Телефон: +78112292259.
2, 4 и 6 января, 12:00 и 14:00 – Мастер-класс «Что растёт на ёлке» (для родителей с детьми);
3 и 5 января, 12:00 и 14:00 – Интерактивная программа «До Нового года — не трогать!» (для родителей с детьми).
Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2).
Телефоны: +78112292260, +79113580816.
31 декабря и 2, 4 и 8 января, 15:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол»;
6 января, 15:00 – Сборная театрализованная экскурсия «На службе государевой».
Место встречи: Площадка у Варлаамовской башни (ул. Л. Поземского, 46).
Телефоны: +78112292259.
Подробная афиша мероприятий на сайте музея.