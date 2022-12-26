Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на новогодние праздники

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Насыщенные новогодние каникулы для псковичей и гостей города проведут в Псковском музее-заповеднике. Информация об этом появилась на сайте музея.

ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

31 декабря, 12:00 и 15:00 / 1 января, 12:00 и 14:00 / 2 января, 10:00 и 12:00 / 3-6 января, 10:00, 12:00 и 15:30 / 7-8 января, 12:00 и 14:00 – Сборная экскурсия по Псковскому кремлю;

2, 4 и 6 января, 14:00 – Сборная экскурсия-прогулка «Башни Псковского Кремля»;

3 и 5 января, 14:00 – Сборная экскурсия «Все о Кремле»;

2 и 7 января, 16:00 – Сборная экскурсия по Приказной палате;

2 января, 19:00 – Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле»;

3 января, 13:00 – Интерактивная программа «Старая крепость»;

3 и 5 января, 19:00 – Бал в Псковском кремле;

4 января, 19:00 – Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп»;

4 и 7 января, 13:00 – Интерактивная программа «Кремлёвская ёлка»;

6 января, 19:00 – Театрализованная программа «Звездочёт»;

7 января, 19:00 – Интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз».

Место встречи: Информационный центр Псковского музея (ул. Кремль, 4).

Телефон: +78112724574.

ПОГАНКИНЫ ПАЛАТЫ

31 декабря, 12:00 / 2-7 января, 12:00 – Сборная экскурсия по выставке «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи»;

2 и 4 января, 12:00 и 14:00 – Интерактивная программа «Ёлка в старом доме» (для родителей с детьми);

3 января, 13:00 / 5 января, 15:00 – Интерактивная программа «Вечер накануне 1700-го»;

6 и 7 января, 13:00 – Интерактивная программа «Святки» (для родителей с детьми);

7 января, 12:00 – Акция «Рождество – семейный праздник»;

7 января, 19:00 – Интерактивная программа «Вертеп: рождественский спектакль» (для родителей с детьми).

Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).

Телефоны: +78112663311 (экскурсия), +78112292260 (программы).

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ

31 декабря и 2-7 января, 11:30 – Сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея;

6 января, 19:00 – Тематическая программа «Звезда Рождества».

Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).

Телефон: +78112663311.

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ

31 декабря, 3 и 5 января, 13:00 – Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;

31 декабря и 2-7 января, 14:00 – Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»;

5 января, 16:00 – Вечерняя тематическая экскурсия «Лабиринты музейного квартала».

Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).

Телефон: +78112663311.

ПАЛАТЫ У СОКОЛЬЕЙ БАШНИ (ДОМ КСЕНДЗА)

31 декабря и 2-8 января, 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» (Дому Ксендза);

2-8 января, 11:00-16:00 – Работа Музейной мастерской.

Мастер-классы: «Огонь свечи горит в ночи», «Новогодний колокольчик», «Дед Мороз оставил», «Ласковый огонек в руках», «Открытка в стиле XIX века», «Новогоднее настроение», «Подкова на счастье», «Елочка на елочку», «По платью видно, кто идет», «Набойка под рукой», «Мастерство манерное» и другие.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский пер., 7).

Телефон: +78112331390.

ПОКРОВСКИЙ УГОЛ:

4 января, 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол ».

Место встречи: Вход в Покровскую башню (ул. Свердлова, 3).

Телефон: +78112663311.

ДВОР ПОСТНИКОВА (МЕШОК-1)

31 декабря и 2, 4, 5 и 8 января, 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»;

3 января, 13:00 – Тематическая экскурсия по выставке «Три века двора Постниковых»;

6 января, 13:00 – Тематическая экскурсия по выставкам «Лики прошлого. Возвращение» и «Поставиша церковь камену на Мелетове»;

7 января, 13:00 – Сборная экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам».

Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2).

Телефон: +78112292259.

ДВОР ПОСТНИКОВА (МЕШОК-2)

2, 4 и 6 января, 12:00 и 14:00 – Мастер-класс «Что растёт на ёлке» (для родителей с детьми);

3 и 5 января, 12:00 и 14:00 – Интерактивная программа «До Нового года — не трогать!» (для родителей с детьми).

Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2).

Телефоны: +78112292260, +79113580816.

ВАРЛААМОВСКИЙ УГОЛ

31 декабря и 2, 4 и 8 января, 15:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол»;

6 января, 15:00 – Сборная театрализованная экскурсия «На службе государевой».

Место встречи: Площадка у Варлаамовской башни (ул. Л. Поземского, 46).

Телефоны: +78112292259.

Подробная афиша мероприятий на сайте музея.