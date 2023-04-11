ТОП-5 самых популярных товаров апреля у дачников назвали в садовом центре Пскова

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В апреле с приходом теплых дней поездки в садовые центры у владельцев данных участков Пскова значительно участились. За чем едут садоводы-огородники, рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в одном из садовых центров Пскова.

В большей степени огородников интересует картофель. Самые ранние сорта вот-вот предстоит подготовить к посадке. Как только земля подсохнет после влажной оттепели, по огородам пройдут трактора и культиваторы.

Второе и третье место по спросу у садоводов делят плодовые и хвойные саженцы. Апрель – лучшее время для приобретения новых саженцев для своего участка и уходом за имеющимися.

Большое внимание владельцев загородных участков сейчас направлено на рассаду, которая постепенно готовится отправиться в парники и открытый грунт. Поэтому четвертым товаром в садовых центрах уносят удобрения, необходимые для укрепления молодых растений.

Весной важно не только обновить сад новыми деревьями и кустарниками, но и защитить имеющиеся от просыпающихся вредителей. Поэтому пятерку лидеров закрывают средства защиты для растений.