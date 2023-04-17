Акция «Губернаторский дневник» в 10 раз пройдет в Псковской области

Старт юбилейного сезона Губернаторского дневника

Самые целеустремленные и талантливые школьники, полиглоты, будущие исследователи точных и гуманитарных наук, отличники и хорошисты – все учащиеся школ Псковской области со 2 по 11 класс могут стать участниками юбилейной акции. Главное – выложиться на максимум и заработать самое большое количество пятерок за учебный год.

Финальным событием акции станет встреча победителей с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. За чаепитием в администрации отличники смогут в неформальной обстановке, без родителей и учителей, пообщаться с главной региона. После обсуждения самых волнующих вопросов, Михаил Ведерников пригласит юных гостей в свой кабинет, где каждый победитель сможет примерить кресло руководителя региона и сделать памятное фото. Кроме фотографии, на память останется и победный дневник с подписью и пожеланием от губернатора.

Для подачи заявки необходимо заполнить специальный бланк. Его нужно будет отсканировать, заполнить вместе с учителем и заверить у директора. В бланк нужно будет выписать оценки только из школьного журнала. Однако теперь высылать его нужно будет не в письме по электронной почте, как раньше, а прикреплять к электронной форме заявки. В юбилейный год мы ждем всех школьников, поэтому решили автоматизировать сбор заявок. В новой заявочной форме проекта нет ничего сложного. С ней сможет справиться любой школьник, а уж родители и подавно.

Бланк вместе со ссылкой на электронную форму заявки будет опубликован 1 мая. С этого времени можно начинать готовить бланк к отправке в редакцию: скачать его, посчитать количество пятерок за три сезона, внести оценки из журнала вместе с учителем в бланк. Заявка будет готова и отправлена, когда отсканированный бланк будет загружен в специальную новую электронную форму сбора заявок.

Ждем ваши заявки и уже готовим специальные призы для победителей юбилейного X сезона акции «Губернаторский дневник в Псковской области»!