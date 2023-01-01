Стало известно, как псковский ефрейтор Матвеев оказался за спиной у Путина во время новогодней речи

За спиной президента во время новогоднего обращения оказался псковский еврейтор. Фото: кадр видео

31 декабря Владимир Путин вещает с экранов телевизоров у россиян. Но, вместо привычного фона заснеженной Красной площади и знаменитого Кремля, за спиной у Верховного Главнокомандующего люди в военной форме.

Внимательные граждане разглядели, что военная форма, награды, звания и возраст «массовки» совершенно разный. В каждом ряду есть те, у кого из под кителя выглядывает тельняшка, а также те, у кого на этом месте виднеется футболка цвета хаки.

Все эти люди – военнослужащие штаба Южного военного округа: начальник караула медицинской службы, подполковник и командир артиллерийского полка, доброволец СВО и даже ефрейторы. Именно в штабе Южного военного округа в последний день уходящего года оказался Путин. Отсюда в окружении военнослужащих и были произнесены слова президента во время курантов.

Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Все те, кому удостоилась честь стоять за президентом – только что получили из его рук государственные награды за заслуги в зоне специальной военной операции на Украине.

Для жителей Псковской области станет отрадным то, что среди окружения президента в момент записи поздравления находится и их земляк.

Встать в ряд военнослужащих за спиной у Путина выпала честь механику-водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии ефрейтору Тимофею Матвееву.

Механик-водитель танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии ефрейтор Тимофей Матвеев.

Накануне записи традиционного видеопоздравления россиян, Владимир Путин вручил молодому десантнику Золотую Звезду Героя Российской Федерации «за неоднократное проявление мужества и героизма».

Сам боец псковского гарнизона оказался скромен и отметил, что награда была получена благодаря слаженной работе многих военнослужащих. «Это награда не только моя, это награда моего подразделения, моей дивизии, моих командиров», – рассказал Тимофей Матвеев журналистам.