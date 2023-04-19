FAQ об акции «Губернаторский дневник – 2023»

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На календаре 20 апреля, а это значит, что конец учебного года не за горами. По этому поводу «Комсомольская правда в Пскове» в десятый раз устраивает акцию «Губернаторский дневник» для школьников со всей Псковской области. Приняв в ней участие, у вас появится шанс попасть в гости к главе региона Михаилу Ведерникову.
Ниже отвечаем на самые частые вопросы об акции.
Почти. Исключение – первоклашки. Пока ещё ребята лишь знакомятся со школьной жизнью, поэтому их мы будем ждать в следующем году. А вот учеников со 2 по 11 класс ждём уже сейчас!
Конечно, нет! В акции могут принять участие ребята с разными успехами в учёбе. Мы ждём заявку, даже если твой дневник пестрил самыми разными оценками в течение года.
Подача стартует 1 мая и заканчивается 22 мая в 23 часа 59 минут.
Вам придет электронное уведомление об этом.
Школьников поделят на три категории: 2-4 классы, 5-7 классы и 8-11 классы.
Победа достаётся ребятам, получившим в течение года наибольшее количество «пятерок» в одном из сезонов.
По итогам каждого сезона (весна включает два месяца – только март и апрель) будут выявлены по три победителя (по одному в каждой группе).
А если два и более ученика получили одинаковое количество оценок, то число победителей увеличится. Тогда все они смогут стать участниками чаепития с губернатором.
Поскольку у учеников разных классов учебный год заканчивается в разное время, оценки за вписывать не нужно — так будет справедливее!
Можно подумать, что «пятерки» собирать для бланка нужно из школьного дневника. Однако это не так: высшие оценки следует переписывать из классного журнала. Объясняется это просто: иногда в школьный дневник попадают отметки, например, за домашнюю работу, а в журнал они не заносятся.
Свои «пятерки» вписывайте в уже знакомый бланк, который мы опубликуем 1 мая. Для этого его необходимо скачать и распечатать. Вместе с учителем в распечатанный бланк необходимо выписать все «пятёрки» из журнала, а затем заверить его у директора. Готовый бланк в этом году нужно будет прикрепить к электронной форме, заполнив и там знакомые графы через компьютер или смартфон.
Просим проявить честность и не вписывать в бланк отметки «за поведение» или другие оценки за личностные характеристики. Все заявки проходят тщательную проверку в Управлениях образования и должны оценивать только знания учащегося.
Внимание! В этом году в конкурсе не участвуют победители прошлых лет — нужно дать шанс побывать на встрече с губернатором и другим ребятам.
1 - 22 мая - сбор заявок,
22-24 мая - подсчет оценок,
24 мая — подводим результаты первого сезона (осень),
25 мая - результаты второго сезона (зима),
26 мая - третьего сезона (весна: кроме оценок за май).
В 2023 году всех участников ждут подарки – каждый, кто пришлет заявку на участие в конкурсе с заполненным бланком, получит сертификат участника. Победители традиционно отправятся в Правительство на чаепитие с губернатором. Там ребята смогут в неформальной обстановке, без родителей и учителей, пообщаться с главой региона.
После обсуждения самых волнующих вопросов, Михаил Ведерников пригласит юных гостей в свой кабинет, где каждый победитель сможет примерить кресло руководителя региона и сделать памятное фото. Кроме фотографии, на память останется и победный дневник с подписью и пожеланием от губернатора. Также все победили получат призы от партнера проекта.
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