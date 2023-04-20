Агрономы Пскова назвали дела, о которых нельзя забыть владельцам огородов в преддверии посадочных дней

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Садоводы могли заметить как между грядками сошла лишняя влага, растаяли остатки сугробов, появились весенние первоцветы. Если к дачному сезону уже подготовлена рассада, пора обратить внимание на сам участок. Самые важные моменты по работе на приусадебном участке рассказали «Комсомольской правде в Пскове» агрономы ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

В апреле обязательно нужно осмотреть сад на предмет повреждений после зимы. Это могут быть поломанные ветки у деревьев, и даже следы зубов грызунов на коре. Из-за излишней влажности после таяния снега отдельные растения могли оказаться в нехорошем положении, что приведет к появлению гнилей.

– Если вы заметили, что вокруг ягодников или деревьев все еще стоит вода, нужно позаботиться о канавках, которые отведут воду от корней. Запомните, какие растения пострадали из-за подтоплений, возможно, в дальнейшем им потребуется обработка от гнили, - говорит специалист ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

Весной можно проводить санитарную обрезку, но важным моментом будет наличие набухшей листвы. Дело в том, что самая «безболезненная» обрезка для растений проходит до начала распускания почек. Это же касается и обработки ото мхов, лишайников и болезней. Ряд препаратов достаточно агрессивны, поэтому проводить опрыскивание нужно до появления молодой листвы, иначе она пострадает. К таким средствам относят: медный купорос, бордоскую смесь, препараты на основе хлорокиси меди, мочевину (карбамид).

– Используйте эти вещества с осторожностью. В отдельных случаях допускается обработка слабым раствором, но это действие на свой страх и риск. Юная листва очень чувствительна к агрессивным веществам, - отмечают агрономы.

Во время обрезки первыми удаляют поврежденные и больные ветки, а также те ветки, которые начинают мешать растению, растут внутрь. Места срезов желательно обработать садовым варом или другими средствами по защите от заражений.

– Если вы укрывали на зиму растения, загляните под укрытия. Как пережили зиму ваши растения? В апреле сохраняется опасность ночных заморозков, поэтому укрытия растений можно оставить с оговоркой на проветривание. Если не проветривать, растения могут просто спреть или начнут гнить от образовавшегося конденсата, - предупреждает специалист.

Еще одним важным делом будет оценка состояния грунта. Если вы продвинутый садовод, то опираетесь на уровень кислотности почвы, следите за количеством сорняков, севооборотом и ведете график внесения удобрений. Все эти меры способны значительно повысить качество вашего урожая. Для определения кислотности почвы можно использовать специальные тестовые пластины, которые реально найти в специализированных магазинах города.

При использовании удобрений нужно учитывать, что отдельные и традиционные их виды (например, зола) способны влиять на кислотность грунта. То есть с одной стороны, вы удобряете почву для растений, а с другой, можете сделать так, что из-за уровня кислотности эти растения будут чувствовать себя плохо.

– Не забывайте про севооборот! Это действительно важно! Для растений важно на месте каких культур вы их высаживаете, а какие растения будут находиться рядом. Кроме того, что разные культуры по-разному влияют на почву, так еще и у них разные болезни и вредители. Условно, если вы в прошлом сезоне боролись с заболеваниями у томатов, а в этом году посадили на эту же грядку те же томаты, с большой долей вероятности проблемы повторятся. Или если рядом высаживать культуры, которые атакуют одни и те же вредители, значит предоставить насекомым более широкое поле для пира и размножения. В апреле пора задуматься, какие растения будут высажены на те или другие места с учетом севооборота. Не пренебрегайте этим этапом подготовки.