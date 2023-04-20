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Дом. Семья20 апреля 2023 11:22

Агрономы Пскова назвали дела, о которых нельзя забыть владельцам огородов в преддверии посадочных дней

Апрель – отличное время, чтобы позаботиться о своем участке, особенно, когда время до посадочных дней кажется вечностью
Источник:kp.ru
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Садоводы могли заметить как между грядками сошла лишняя влага, растаяли остатки сугробов, появились весенние первоцветы. Если к дачному сезону уже подготовлена рассада, пора обратить внимание на сам участок. Самые важные моменты по работе на приусадебном участке рассказали «Комсомольской правде в Пскове» агрономы ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

В апреле обязательно нужно осмотреть сад на предмет повреждений после зимы. Это могут быть поломанные ветки у деревьев, и даже следы зубов грызунов на коре. Из-за излишней влажности после таяния снега отдельные растения могли оказаться в нехорошем положении, что приведет к появлению гнилей.

Если вы заметили, что вокруг ягодников или деревьев все еще стоит вода, нужно позаботиться о канавках, которые отведут воду от корней. Запомните, какие растения пострадали из-за подтоплений, возможно, в дальнейшем им потребуется обработка от гнили, - говорит специалист ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

Весной можно проводить санитарную обрезку, но важным моментом будет наличие набухшей листвы. Дело в том, что самая «безболезненная» обрезка для растений проходит до начала распускания почек. Это же касается и обработки ото мхов, лишайников и болезней. Ряд препаратов достаточно агрессивны, поэтому проводить опрыскивание нужно до появления молодой листвы, иначе она пострадает. К таким средствам относят: медный купорос, бордоскую смесь, препараты на основе хлорокиси меди, мочевину (карбамид).

Используйте эти вещества с осторожностью. В отдельных случаях допускается обработка слабым раствором, но это действие на свой страх и риск. Юная листва очень чувствительна к агрессивным веществам, - отмечают агрономы.

Во время обрезки первыми удаляют поврежденные и больные ветки, а также те ветки, которые начинают мешать растению, растут внутрь. Места срезов желательно обработать садовым варом или другими средствами по защите от заражений.

Если вы укрывали на зиму растения, загляните под укрытия. Как пережили зиму ваши растения? В апреле сохраняется опасность ночных заморозков, поэтому укрытия растений можно оставить с оговоркой на проветривание. Если не проветривать, растения могут просто спреть или начнут гнить от образовавшегося конденсата, - предупреждает специалист.

Еще одним важным делом будет оценка состояния грунта. Если вы продвинутый садовод, то опираетесь на уровень кислотности почвы, следите за количеством сорняков, севооборотом и ведете график внесения удобрений. Все эти меры способны значительно повысить качество вашего урожая. Для определения кислотности почвы можно использовать специальные тестовые пластины, которые реально найти в специализированных магазинах города.

При использовании удобрений нужно учитывать, что отдельные и традиционные их виды (например, зола) способны влиять на кислотность грунта. То есть с одной стороны, вы удобряете почву для растений, а с другой, можете сделать так, что из-за уровня кислотности эти растения будут чувствовать себя плохо.

Не забывайте про севооборот! Это действительно важно! Для растений важно на месте каких культур вы их высаживаете, а какие растения будут находиться рядом. Кроме того, что разные культуры по-разному влияют на почву, так еще и у них разные болезни и вредители. Условно, если вы в прошлом сезоне боролись с заболеваниями у томатов, а в этом году посадили на эту же грядку те же томаты, с большой долей вероятности проблемы повторятся. Или если рядом высаживать культуры, которые атакуют одни и те же вредители, значит предоставить насекомым более широкое поле для пира и размножения. В апреле пора задуматься, какие растения будут высажены на те или другие места с учетом севооборота. Не пренебрегайте этим этапом подготовки.

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