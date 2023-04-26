Губернаторский дневник-2023: новые правила

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На кону у школьников Псковской области одно из самых значимых событий учебного года – участие в акции «Губернаторский дневник». В преддверии дня старта сбора заявок, мы ответим на вопрос: как отправить бланк на конкурс в 2023 году?

КУДА ВНОСИТЬ ОЦЕНКИ

По-традиции, участники акции заносят количество набранных пятёрок в бланк. Этот год - не исключение. Уже 1 мая бланк для скачивания будет размещен на сайте «Комсомольской правды в Пскове» и в сообществе «Губернаторского дневника в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Именно в этот бланк участник вместе с классным руководителем должен выписать оценки за три сезона учебного года: осень, зиму и весну (за исключением мая). Далее готовый бланк нужно отнести на подпись к директору школы.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ БЛАНК

Распечатанный, заполненный и заверенный бланк участник конкурса сканирует. Этот документ необходимо будет прикрепить к электронной форме заявки.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ

Электронный формат

Электронная форма заявки дублирует практически все основные графы основного бланка. Для файла с отсканированным бланком будет выделена отдельная графа. Ссылка на электронную форму будет опубликована вместе с бланком для скачивания. Это намного проще, чем кажется, поэтому с отправкой бланка организаторам конкурса самостоятельно справится даже самый юный отличник.

НУЖНО ЛИ ОТПРАВЛЯТЬ БЛАНК НА ПОЧТУ

Нет, электронная форма заявки заменяет все остальные варианты отправки бланков организаторам. Кроме того, она исключает возможность бланку потеряться в огромном потоке писем или папке «спам», а также совершить ошибку.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ЗАЯВКА ПРИНЯТА

После заполнения электронной формы и прикрепления отсканированного бланка, на экране участника появится уведомление об успешной отправке бланка. Это и будет означать, что бланк был получен организаторами.