Губернаторский дневник-2023: новые правила

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На кону у школьников Псковской области одно из самых значимых событий учебного года – участие в акции «Губернаторский дневник». В преддверии дня старта сбора заявок, мы ответим на вопрос: как отправить бланк на конкурс в 2023 году?
По-традиции, участники акции заносят количество набранных пятёрок в бланк. Этот год - не исключение. Уже 1 мая бланк для скачивания будет размещен на сайте «Комсомольской правды в Пскове» и в сообществе «Губернаторского дневника в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Именно в этот бланк участник вместе с классным руководителем должен выписать оценки за три сезона учебного года: осень, зиму и весну (за исключением мая). Далее готовый бланк нужно отнести на подпись к директору школы.
Распечатанный, заполненный и заверенный бланк участник конкурса сканирует. Этот документ необходимо будет прикрепить к электронной форме заявки.
Электронный формат
Электронная форма заявки дублирует практически все основные графы основного бланка. Для файла с отсканированным бланком будет выделена отдельная графа. Ссылка на электронную форму будет опубликована вместе с бланком для скачивания. Это намного проще, чем кажется, поэтому с отправкой бланка организаторам конкурса самостоятельно справится даже самый юный отличник.
Нет, электронная форма заявки заменяет все остальные варианты отправки бланков организаторам. Кроме того, она исключает возможность бланку потеряться в огромном потоке писем или папке «спам», а также совершить ошибку.
После заполнения электронной формы и прикрепления отсканированного бланка, на экране участника появится уведомление об успешной отправке бланка. Это и будет означать, что бланк был получен организаторами.
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