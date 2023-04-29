В Псковской области отменили Парад Победы 9 мая

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В Псковской области заявили об отмене традиционного военного парада и салютов в честь 9 Мая в 2023 году. Решение было принято на заседании регионального оргкомитета «Победа» во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 29 апреля.

Вопрос о уместности проведения массового праздника 9 мая был вынесен в повестку сместного заседания антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области с представителями силовых ведомств.

«Детально обсудили этот вопрос и проанализировали всевозможные риски. Мы однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не предоставляется возможным по целому ряду причин. Участники совместного совещания <…> пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате», — заявил Михаил Ведерников.

Кроме отмены военного парада, отменены и праздничные салюты и фейерверки. Это мероприятие всегда провоцирует большое скопление людей. Поэтому, по словам губернатора, в первую очередь это решение принято по соображениям безопасности.

Глава региона назвал и морально-эстетический аспект атменв массовых мерлприятий. «Средства, которые заложены на салюты, можно потратить на самое необходимое участникам специальной военной операции. И что немало важно, мы общаемся с ребятами, которые там находятся, которые приезжают сюда в госпиталь на реабилитацию, в плановые отпуска, и большинство из них эти звуки воспринимают абсолютно по-другому. Поэтому из-за уважения к ним, я думаю, стоит от этого пока воздержаться. И самое главное, чем я хочу, чтобы мы руководствовались: нам сейчас нужно не праздновать Победу, а сделать всё для того, чтобы одержать победу», — заключил Ведерников.

Несмотря на ограниченный режим празднования Дня Победы, дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны будет отдана полномасштабно.

«У нас запланирована достаточно большая программа, всего порядка 500 мероприятий, но в то же время нужно сделать так, чтобы День Победы стал максимально семейным праздником, и основной упор нужно сделать на большое количество мероприятий в таких ограниченных форматах без массового участия зрителей», — отметил глава региона.

Напомним, традиционная акция «Бессмертный полк» в Псковской области также пройдёт в онлайн-формате.