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Губернаторский дневник2 мая 2023 16:01

Будем рады видеть победителей акции «Губернаторский дневник» в числе абитуриентов ПсковГУ – Наталья Ильина

Ректор Псковского государственного университета поддержала акцию «Губернаторский дневник»
Источник:kp.ru
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина назвала конкурс «Губернаторский дневник» яркой инициативой, которая помогает выявить и поддержать способных и целеустремленных школьников Псковской области.

«Основная задача нас, взрослых, – помочь детям расти, раскрыть их природные таланты, создать комфортную современную образовательную среду для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка», - заметила ректор ведущего вуза Псковской области, добавив, что акция «Губернаторский дневник» транслирует на самую широкую аудиторию понимание того, что знания - это огромный потенциал, а отличная учеба - это залог успеха и признания. Именно таких выпускников - заинтересованных, активных, талантливых - ждут сегодня российские вузы.

«Мы будем рады видеть победителей акции "Губернаторский дневник" в числе абитуриентов Псковского государственного университета», – особо подчеркнула ректор.

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