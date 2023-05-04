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В рамках Международной акции «Вахта Памяти»–2023 в Себежском районе прошла серия мастер-классов от экспертов Всероссийского информационно-поискового центра (ВИПЦ) Анатолия Скорюкова и Рузаля Хабибуллина. Специалисты приехали из республики Татарстан, преодолев порядка полутора тысяч километров, чтобы поделиться опытом и наработками с псковскими поисковиками.

Несмотря на ежедневные выходы в поиск, участники Себежской «Вахта Памяти» не устают изучать новые техники и подходы в ведении поисковых работ. Все, от мала до велика, учатся буквально в полевых условиях – во время поисковых выходов, на раскопе и даже за ужином в лагере.

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ПОЛЕВЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

В один из вечеров, после построения, в штабной палатке поисковиков ждали эксперты ВИПЦ. Приглашенные специалисты знакомы многим поисковикам. Ради их лекций все молодые ребята мечтают отправиться в Казань для обучения в «Школе поисковика». А сейчас специально для них эксперты прибыли в Псковскую область.

Анатолий Скорюков специально для поисковиков Себежской «Вахты Памяти» привез лекцию об основах поиска – элементарных правилах проведения экспедиции, грамотной установки лагеря, поиска и подъема останков. А Рузаль Хабибуллин решил обучить поисковиков грамотному ведению документации во время эксгумации останков и поделиться смыслами этой непростой работы.

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ПОИСК «ЗЕРКАЛА ЗЕМЛИ»

Анатолий Скорюков начал свой рассказ с вопросов о подготовке к экспедиции. По словам специалиста, главным оружием в руках поисковиков во время подготовки к выходу в поля являются архивы. Чтобы не блуждать по лесу с металлоискателем, а пытаться обнаружить определенное место с захоронением, можно воспользоваться архивами.

В них можно отыскать ценные фотоснимки, чаще всего принадлежащие немцам. Благодаря старинным кадрам с земли и воздуха сегодня поисковикам удается найти захоронение не только солдат РККА, но и мирных жителей, которых настигла война.

Эксперт рассказал рассказал поисковикам, по каким ощущениям от работы с металлическим щупом можно узнать о нахождении останков в земле и как их отличить от камня или дерева, чтобы не обмануться и не потратить силы на копку земли лопатой.

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Также прозвучали самые главные моменты в археологическом методе ведения раскопок: от поиска «зеркала земли» до проработки «археологического стола» и работе эксгуматоров в непогоду.

«Кода снимаешь на штык грунт, дальше работаешь лопатой только горизонтально, разглаживая почву. Так удается отыскать пятна, которые подскажут, где находится материк», - делился археологическими секретами Анатолий Скорюков.

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Все эти непонятные для обывателя названия – у поисковиков являются рабочими маркерами и связаны непосредственно с археологическим подъемом найденных солдат.

Материк и зеркало земли – это те места, где сменяется состав грунта, а значит говорят о нахождении в земле останков. Создание своеобразного стола, где в центре находятся найденные солдаты, необходим поисковикам для того, чтобы сделать фотофиксацию и правильно задокументировать расположение останков.

КАРТИНА ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ

Ни один подъем останков не проходит без фиксирования работы в протоколах эксгумации. Работе с документацией как раз и был посвящен следующий мастер-класс от Рузаля Хабибуллина.

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Свою лекцию эксперт начал с знакомства присутствующих с сайтом ВИПЦ – единым центром по сбору, систематизации и хранению результатов поисковых работ в нашей стране. Это именно то место, куда каждый отряд отправляет протоколы с данными о подъёме бойцов.

Благодаря базе ВИПЦ, поисковики узнают, где уже были найдены солдаты и какие места еще требуют особого внимания.

Как оказалось, недостаточно найти бойца и откопать его – необходимо досконально точно заполнить протокол раскопа и указать на бумаге расположение найденных останков, их количество, состояние и другие подробности места гибели солдата. Благодаря такой работе поисковики-антропологи могут восстановить картину последних минут жизни воина.

Отдельное внимание эксперт уделил работе с приложением к протоколу – антропологической картой. Она еще не плотно вошла в работу всех поисковых отрядов, но является крайне важным документом о найденном бойце.

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Благодаря заполнению антропологической карты, можно выявить особенности погибшего бойца, которые имелись у него при жизни. Таким образом поисковикам не раз удавалось отыскать в архивах военкоматов самого низкого или самого высокого бойца, а значит и установить имя найденного солдата, не имея при его останках смертного медальона.

Кроме того, оказалось, что не обязательно быть и профессиональным эксгуматором, чтобы определить рост, возраст и пол погибшего человека. Главное – с особой внимательностью относиться к останкам и обращать внимание на детали: состояние костей, черепа и зубов.

Стоит отметить, что свою судьбу с поиском Рузаль Хабибуллин связал много лет назад именно на псковской земле, когда приехал к поисковикам, чтобы отправиться на поиски своего погибшего деда. И нашел его. До сих пор он ведет работу по увековечиванию памяти воинов, передавая свой опыт следующим поколениям.

Итоги встречи подвела член совета поискового объединения Псковской области «След Пантеры», куратор по работе с документацией об экспедиционной деятельности Елена Чернышева.

«Такие встречи дисциплинируют и вдохновляют поисковиков на честную и профессиональную работу. Напоминают нам о важности нашего дела, об ответственности перед нашими прадедами. Сегодня в очередной раз мы стали ближе к пониманию необходимости фотофиксации и заполнению документов при подъёме останков воинов. Это неотъемлемая работа поисковиков, как и владение металлоискателем или щупом. Хочу подчеркнуть, что никто из нас, поисковиков, в своей жизни не связан с антропологией. Но в силу специфики своей поисковой работы, вынуждены заниматься ею. Не обладая профессиональными знаниями, мы рады учиться у наших коллег из Казани. Фиксация данных о найденных бойцах приближает нас к успеху – восстановлению имён пропавших без вести защитников нашей Родины», – заключила Елена Чернышева.

Встречи с экспертами ВИПЦ организованы благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь.Гранты в рамках гранта «Нам доверена память».

Организаторами экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» при поддержке Правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».