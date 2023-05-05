«Преуспеть в будущем»: после победы в «Губернаторском дневнике» великолучанка решила пойти в медицину

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Одной из самых старших победителей акции «Губернаторский дневник» в 2022 году стала Ангелина Кузина. Девушка поделилась с «Комсомольской правдой в Пскове» своими планами на жизнь.

«Я была одной из победителей акции "Губернаторский дневник". На чаепитии я выразила своё желание получить профессию педагога, но сейчас мое мнение немного изменилось. Я хочу связать свою жизнь с фармацевтическим направлением, а в качестве дополнительного образования рассматриваю профессию педагога-репетитора, потому что эта деятельность мне более интересна», – рассказывает отличница.

Впереди у будущей выпускницы экзамены и выбор вуза. Но уже сейчас девушка уверена, как сложится ее жизнь. Ведь ее окружают самые лучшие педагоги и одноклассники.

«Моей мечтой является преуспеть в будущем и прожить долгую и счастливую жизнь. С учёбой у меня всё также хорошо, я очень рада, что учусь в 1 школе города Великие Луки, ведь это самое прекрасное и весёлое место на свете, полное друзей, ярких эмоций и новых знаний», – заключила Ангелина.