В Псковской области применили способ 3D-сканирования черепа для восстановления облика погибшего солдата Великой Отечественной войны

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В рамках Международной акции «Вахта Памяти», которая прямо сейчас проходит на территории Себежского района, поисковики из города Златоуст Челябинской области поделились опытом восстановления облика погибших бойцов по 3D-сканированию черепа. О том, как проходит этот процесс, «Комсомольской правде в Пскове» рассказал командир отряда «Горные стрелки» и член регионального совета поискового движения Челябинской области Вячеслав Рубцов.

Задача поисковиков – отыскать на полях сражений погибших в годы Великой Отечественной войны солдат. Провести эксгумацию, восстановив детали смерти воина, попытаться определить его личность и с воинскими почестями предать земле в братской могиле. Зачастую, от того, насколько тщательно будет выполнена работа поисковиков, зависит возможность спустя почти 80 лет вернуть защитника домой.

Но, как и на войне все средства хороши, так и в поисковой работе нет места совершенству методик и способов в борьбе за восстановленные из небытия имен защитников.

«Есть такой метод Герасимова по восстановлению облика лица по черепу. По такой технологии работает целый институт. Сейчас нас курирует профессор Веселовская Елизавета Валентиновна. С нами на прямой связи работают ее сотрудники из лаборатории Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН», – начал свой рассказ Вячеслав Рубцов.

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Для проведения фотограмметрии поисковикам не требуется особой техники. Вся работа производится в полевых условиях. Для 3D-фиксации необходим штатив, цифровая камера и бокс, где на вращающейся платформе устанавливается череп.

«Можно даже картонную коробку приспособить. Главное, заранее взять с собой белую бумагу и обклеить внутри. Мы свой бокс изготовили из ДВП и улучшили конструкцию, сделав ее разборной. Внутри коробки установлена "тарелочка", она вращается и разлинована по градусам», – объясняет поисковик.

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После установки объекта, происходит кропотливая работа по фотосъемке. Всего поисковикам нужно сделать 80 снимков черепа, по 24 в профиль и по 16 - в анфас. С помощью штангенциркуля делается единственный ручной замер от края до края глазницы.

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«Процесс работы над фотограмметрией очень дорогостоящий и трудозатратный. Но есть и такие люди, кто говорит: да зачем вы так усложняете, мы в интернете нашли программу специальную. Загружаешь туда фотографии и получаешь облик лица. Это полная ерунда, – объясняет Вячеслав Рубцов. Такой программы, к сожалению, еще не создали. Для того, чтобы установить внешность одного бойца, специалистам придется провести от одного до трех дней в стенах лаборатории».

По словам поисковика, это не единственный способ восстановить личность погибшего воина по останкам. Однако, он является наиболее усовершенствованным по отношению к погибшему солдату.

«Довольно давно применяется метод взятия ДНК. Но для этого у останков на длительное время изымается один из позвонков и определенные зубы. А все это время, пока проводится экспертиза, где-то необходимо хранить биоматериал. А есть возможность изучить череп на месте, восстановить облик воевавшего за нас солдата и больше не беспокоить его», – поясняет смысл нового метода поисковик.

По словам Вячеслава Рубцова, несмотря на то, что установить облик всех сотен воинов, которые находят поисковики во время экспедиций, не представляется возможным, данные сканирования черепа должны быть у каждого бойца. Эти материалы в будущем могут стать самой главной зацепкой в установлении имени безымянного солдата.

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«Самое главное, что мы понимаем, что этот боец поднят в нашем районе. Мы знаем, что он воевал в звании офицера, так как был захоронен отдельно, в гробу. Знаем место его захоронения, – объясняет метод работы с фотограмметрией поисковик на примере одного из найденных на «Вахте Памяти» бойцов. Поэтому важно сохранить снимки на электронных носителях надолго, постоянно подкрепляя его историю новой информацией. Какие-то данные мы можем отыскать и через 10 лет».

Челябинские поисковики охотно делятся своим экспериментом по работе с фотограмметрией в полевых условиях. На себежской «Вахте Памяти» они уже успели произвести работу по фотограмметрии с останками погибшего офицера. Из Москвы прямо в лес Себежского района прибыл ответ с промежуточного этапа работы специалистов лаборатории – готова 3D-проекция черепа солдата. Уже через несколько дней поисковики получат файлы с законченным обликом погибшего воина.

Челябинские поисковики уверены, что для каждого поднятого безымянного бойца в ближайшем будущем будет производиться фотограмметрия черепа и храниться в одной базе данных. Точно также, как сейчас происходит с протоколами эксгумации и антропологической картой, которые заполняются поисковиками для каждого найденного бойца отдельно и заносятся в базу данных Всероссийского информационно-поискового центра (ВИПЦ).

Обмен опытом с поисковиками из других регионов в рамках акции «Вахта Памяти» организован благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь.Гранты в рамках гранта «Нам доверена память».

Организаторами экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» при поддержке Правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».