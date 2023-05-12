«Пришлось пройти через многое, чтобы сейчас оказаться здесь»: 19-летняя вокалистка споет в телеконкурсе «Звезда»

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В ближайшую субботу, 13 мая, на телеканале «Звезда» покажут выпуск одноименного всероссийского вокального конкурса с участием 19-летней вокалистки из Пскова Анастасии Куклиной. Об этом сообщается в соцсетях музыкального проекта.

В визитке Анастасия Куклина поделилась, что на данный момент проходит обучение на третьем курсе в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Эстрадно-джазовый вокал».

По словам Анастасии, для неё участие в конкурсе подобного масштаба является «большим шагом и возможностью», ведь она родом из маленького города.

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«Пришлось пройти через многое, чтобы сейчас оказаться здесь», – рассказала псковичка и уточнила, что поначалу не все получалось. Например, Анастасия рассказала о своих переживаниях из школьной жизни. «Когда ты приходишь и понимаешь, что там дети такие талантливые, они поют, а у тебя может что-то не так, у тебя не такой голос», – уточнила Анастасия Куклина и добавила, что несмотря на обиду, это давало ей стимул двигаться дальше к цели.

«Я хочу, чтобы каждый зритель после моего выступления задумался: что для него значит вера в лучшее, будущее и жизнь», — акцентировала внимание вокалистка.