Резная ложка рядового Баженова: поисковики ищут родственников защитника Себежской земли в Нижнем Новгороде

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В один из дней экспедиции «Вахта Памяти»–2023 в Себежском районе поисковикам посчастливилось найти останки бойца Великой Отечественной войны, а рядом с ним отыскать ложку с выбитыми инициалами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в поисковом объединении Псковской области «След Пантеры».

В ходе поиска личности бойца, поисковики были крайне удивлены. Хозяином солдатского столового прибора никак не мог быть найденный в земле боец, ведь по всем данным, он вернулся с войны домой в 1944 году.

Поисковики предполагают, что хозяин резной ложки мог вручить ее на память своему боевому товарищу.

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«Предварительно, имя, выбитое на ложке, было индефицировано нами как "Баженов А" (Анатолий Данилович). Такой солдат, действительно, воевал на этой земле. Анатолий Данилович родился в 1924 году в Нижне-Ингашском районе, Красноярского края, деревне Ивановке», – рассказали поисковики.

Согласно архивным данным, в звании рядового, Анатолий Баженов воевал в составе 237 гвардейского стрелкового полка 76-ой гвардейской стрелковой дивизии. Был ранен и выбыл 20 августа 1944 года. Победу он встретил в Нижнем Новгороде.

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«Судя по всему, Анатолий Данилович остался жить в Нижнем Новгороде, видать все-таки ранен был. Нам удалось отыскать адрес, по которому в Нижнем Новгороде проживал сын предполагаемого нашего бойца. Что ещё лучше – должна быть жива и его дочь, но ее адреса проживания, к сожалению, не известно. Сейчас мы ищем возможность отправиться на поиски родственников, чтобы вручить памятную весточку из прошлого», – заключили поисковики.

Организаторами экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» при поддержке Правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».