Запустить БПЛА, обуздать танк и спасти товарища: как выглядят центры военно-спортивной подготовки в 12 регионах России

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, 12 мая состоялось открытие центров военно-спортивной подготовки в 12 российских регионах. Пилотный проект стартовал в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чеченской республике, Хабаровском крае, Кемеровской Псковской, Свердловской, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

Обучать курсантов Центров назначены инструкторы-наставники. С каждого региона были выбраны завершили трехэтапное обучение. Первый проходил в Гудермесе, в Центре спецназа, с изучением тактико-специальных дисциплин, второй — в Центре знаний «Машук». Третий этап — на базе МГУ с закреплением педагогических навыков.

Мы решили посмотреть, как будет проходить образовательный процесс в каждом из регионов, кто будет изучать военно-прикладное дело, на базе каких учреждений образованы пилотные проекты, а также какие особенности будут задействованы при обучении курсантов.

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

В первую очередь рассмотрим Псковскую область, где был основан первый на Северо-Западе Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В первый набор было отобрано 313 желающих из учеников разных школ города Пскова. Они будут обучаться под четким контролем инструкторы по разработанному плану комплексного обучения. Первое занятие центра военной подготовки посетил губернатор области Михаил Ведерников.

Обучение в военно-патриотическом центре Псковской области бесплатное. Представляет собой трехмесячные курсы с перерывом на летние каникулы. По итогам обучения участники получат сертификат. Для обучения подготовлен специальный лекционный зал и восемь аудиторий для работы в малых группах. Занятия происходят три раза в неделю в послеобеденное время. Данный курс продлится до 31 мая и продолжится с сентября.

Как и во всех 12 регионах, в учебной программе — тактическая медицина, тактическая и огневая подготовка, обучение управлению БПЛА.

Отметим, что практические занятия проходят на полигоне известной на весь мир 76-й дивизии ВДВ.

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

БУРЯТИЯ

В Бурятии ребята, прошедшие обучение в Центре и решившие связать свою жизнь со службой в армии или правоохранительных органах, получат преимущество при поступлении в учебные заведения. В планах – регулярные выезды на полигоны военных частей.

Военному делу здесь будут учить как детей, так и взрослых. СМИ сообщают, что одной из первых курсанток стала преподаватель безопасности жизнедеятельности в колледже Клавдия Филиппова. Педагог планирует «освежить» знания наряду со своими студентами.

КАЛМЫКИЯ

В Калмыкии пилотный проект несет серьезную образовательную миссию. Как отметил руководитель региона в своем официальном Telegram-канале, молодые люди не только получат большое количество навыков, которые помогут им в будущем, но и воспитают в себе гражданскую сознательность и ответственность, станут одной дружной и мощной командой.

Помимо этого, открытие центра вдохновило регион на введение предмета истории России на всех факультетах Калмыцкого госуниверситета с 1 сентября.

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Первый сборы в республике Татарстан будут проходить для воспитанников трёх кадетских школ и военно-патриотического клуба. Далее обучение будет проходить на базе подростковых патриотичеких клубов.

Сообщается, что в период проведения сборов ребята получат ряд новых знаний, навыков и умений, дополняющих содержание школьной программы.

За время учебы они узнают порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия, основы оказания первой помощи на поле боя, боевые и технические характеристики основных образцов военной техники, основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки и связи и многое другое.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Чеченской республике открылся на базе Российского университета спецназа. Это то место, через которое прошли все инструкторы новых центров военной подготовки.

Торжественная церемония проходила в присутствии почётных гостей в лице советника-помощника Главы ЧР по силовому блоку Хамзата Кадырова, внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова, помощника Главы ЧР, руководителя РУС Байбетара Вайханова, а также директора филиала АНО «ЦРВСП» в ЧР Павла Козлова.

Регион планирует использовать военно-спортивные игры для дальнейшего закрепления изученного курсантами материала.

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В Хабаровском крае новый центр открылся в Краевом центре единоборств. В первом наборе 305 курсантов. Занятия начнутся уже на следующей неделе. Отдельное внимание в крае уделяется казачеству. Губернатор особо подчеркнул необходимость поддерживать и развивать нравственные традиции российских казаков на местах.

Отмечается, что помимо основного курса, курсанты-юноши пройдут обучение по дополнительной программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание».

По словам главы региона Юрия Трутнева, курс обучения военно-прикладного делу будет интенсивным, так как «нет времени раскачиваться». Кроме того, каждый шаг обучения планируется сверять с Минобороны, Федеральной службой безопасности, Росгвардией и МЧС.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Здесь центр открылся на базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС.

Известно, что в первой смене будут обучаться ровно 300 кемеровских школьников от 14 до 18 лет, в том числе состоящие на учёте в органах внутренних дел и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Для ребят организуют бесплатное питание, а занятия по физической подготовке будут бесплатно проводить в Ледовом дворце «Кузбасс» и СК «Кузбасс-Арена».

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Свердловской области проект носит именно пилотную версию и в настоящее время временно организован на базе Свердловского бластного педагогического колледжа, а не в стенах патриотического центра или клуба, как в остальных регионах. Несмотря на это, для обучения здесь уже оборудован стадион, скалодром, спортивный зал и зал для тяжёлой атлетики.

Занятия Центра будут проходить на добровольной основе, причем посещать их могут как юноши, так и девушки. Возраст курсантов в регионе решили увеличить до 35 лет.

Руководитель свердловского Центра отмечает, «Мы не готовим будущих военных, мы не готовим ребят, которые посвятят всю жизнь армии — об этом речи нет. Мы воспитываем определенные качества настоящего мужчины, достойного гражданина своего Отечества...».

ТЮМЕНЬ

В Тюмени прививать патриотизм планируют на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». И в целом центр будет направлен на налаживание и организацию работы по подготовке мобилизованных, контрактников и добровольцев на территории области.

Будущие инструкторы центра получат дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности».

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Образовательные программы Центра военно-патриотической подготовки в ЯНАО будут реализовываться на базе трех учреждений: центра патриотического воспитания «Кадет» и РЦПВ «Авангард» в Ноябрьске, в сентябре откроется центр патриотического воспитания на базе школы №4 Салехарда.

Курсантам очень повезло, ведь Центр патриотического воспитания «Кадет» оснащен современными учебно-тренировочными средствами: тренажерами-симуляторами военной техники «УАЗ» и «Танк Т-72», тренажером-симулятором наземной отработки элементов прыжка с парашютом.