Куда инвестировать деньги в 2023 году? КПК Империя - обзор, отзывы

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В текущей сложной экономической ситуации, многие наши сограждане ищут способ сохранить и приумножить свои сбережения. Мы провели сравнительный анализ наиболее распространённых и доступных вариантов инвестирования.

1. Инвестирование в акции российских компаний

По итогам 2022 года, все основные российские и иностранные фондовые индексы закончили падением. Так, индекс Мосбиржи снизился на 43,1%, а индекс РТС упал на 35%.

Прогнозы экспертов на 2023 год достаточно пессимистичны, никаких объективных данных для роста рынка не наблюдается. В связи с этим, инвестиции на фондовом рынке, особенно неквалифицированными инвесторами, на текущей момент представляется крайне нецелесообразными.

2. Вложения в валюту

Покупка валюты — самый простой и понятный способ вложения денег для начинающих инвесторов. Традиционно принято вкладываться в основные резервные валюты в мире — доллар и евро. По итогам 2022 года, курс рубля, несмотря на беспрецедентную волатильность (от 120 до 55 рублей за доллар США) сохранил и даже частично укрепил свои позиции, показав рост на 5%. Таким образом, граждане, которые в начале марта, переводили свои накопления в валюту, потеряли значительную часть своих вложений.

Ввиду постоянно меняющейся экономико-политической ситуации в стране и мире, а также трудно-прогнозируемой политики Центрального Банка РФ, дальнейшая динамика курса рубля является тяжело прогнозируемой, поэтому вложения в валюту на текущее время не может рассматриваться как гарантированно безопасный источник сохранения и приумножения сбережений.

3. Покупка недвижимости

Вложения в недвижимость являются долгосрочной инвестицией и требует значительных средств, что мало подходит основной массе граждан, задумывающихся куда вложить временно свободные средства.

Так, по итогам 2022 года, спрос на рынке в среднем по стране показал снижение на 14% (потенциальный спрос минус -26%), а предложение, наоборот, выросло на 37%. При этом в крупных городах данные показатели еще выше. Так, в Москве и Санкт-Петербурге спрос упал более чем на 40%, а цены в новостройках на 20-35%. Аналогичные показатели демонстрирует и рынок аренды. Аналитики, в первую очередь, связывают это с тем, что большое количество наших сограждан уехало из страны. В связи с этим, многие уехавшие за рубеж, либо выставили на продажу свое жилье, либо под сдачу в аренду.

Такая же тенденция, по мнению аналитиков, сохранится и в 2023 году. Таким образом, покупка недвижимости с целью инвестиций на текущий момент крайне нецелесообразна и несет в себе дополнительные риски.

4. Банковские вклады

Банковский вклад остается наиболее популярным и востребованным видом сохранения и накопления денежных средств у граждан России. Данный вид инвестиции, в отличие от покупки недвижимости, не требует больших изначальных капиталов, а размещенные вклады страхуются государством на сумму до 1,4 млн рублей. Но, несмотря на это, данные вложения не гарантируют сохранения и увеличения сбережений граждан.

Так, на конец 2022 года средняя ставка по банковским вкладам составила порядка 7,5-8% годовых. При этом, согласно данным Росстата, уровень инфляции составил 11.9%.

Таким образом, реальный доход от такого вида инвестиций имеет отрицательную величину и составляет -4% годовых.

То есть, если гражданин, условно говоря, в 2022 году, имея 100 тысяч рублей мог приобрести на эти средства какой-нибудь товар или услугу, и разместил их на год в банке под 7,5% годовых, то через год, получив в банке сумму вклада и проценты по нему в размере 107,5 тысяч рублей, он уже не сможет купить данный товар или услугу, так как, согласно среднему уровню инфляции по стране такой товар будет стоить уже 110,9 тысяч рублей (а на самом деле еще дороже, так как реальная инфляция намного выше официальной, достаточно сравнить динамику цен на автомобили).

Таким образом, банковские вклады не спасают сбережения граждан от текущего уровня инфляции и не позволяют обеспечить сохранность средств.

5. Инвестиции в кредитные потребительские кооперативы

Одним из самых выгодных и надежных вариантов - инвестирование в кредитные потребительские кооперативы.

Например, КПК «Империя» предлагает ставки до 15%, что в 2 раза превышает действующие ставки крупных банков, при этом выплаты процентов могут производиться как ежемесячно, так и в конце срока.

Своим пайщикам КПК «Империя» предоставляет сразу несколько гарантий:

КПК «Империя» является членом союза СРО «НОКК», в которую регулярно производятся отчисления от всех членов СРО. В случае возникновения трудностей, из этого фонда будут компенсированы все размещенные в КПК сбережения.

КПК «Империя» состоит в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов ЦБ РФ, который контролирует деятельность кооператива и следит за соблюдением всех необходимых финансовых нормативов.

Согласно действующему законодательству, КПК «Империя» регулярно предоставляет отчетность о всех своих финансовых операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг, которая осуществляет контроль и проверяет надежность каждой трансакции.

Все основные операции по инвестированию средств осуществляет головная компания холдинга ООО «Империя», которая имеет безупречную многолетнею репутацию на рынке инвестиции и давно зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер. Уставной капитал компании составляет 2,3 млрд рублей, а текущие активы компании превышают 4 млрд рублей.

Для того, чтобы выгодно и надежно разместить свои сбережения, позвоните по телефону: 8 800 500-43-52 или оставьте заявку на сайте: www.imperico.ru. Вся процедура занимает не более 10 минут. Начните получать высокий и стабильный доход с первого же дня!

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