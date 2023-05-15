«Это здорово! Это расширяет возможности для наших детей»: Наталия Соколова об акции «Губернаторский дневник»

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Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области заметила, что для каждого человека, а особенно для детей, важно, чтобы достижения и успехи были замечены, одобрены и поддержаны. Это даёт мотивацию к новым свершениям.

«Акция "Губернаторский дневник" – прекрасное тому подтверждение», – подчеркнула детский омбудсмен, добавив, что ребенок старается, вкладывает свои силы и время для того, чтобы не только получать «пятерки», но и учиться новому. В качестве поощрения – возможность встречи и прямого диалога с главой региона.

Наталия Соколова считает, что «это здорово, потому что расширяет горизонты возможностей для наших детей!»