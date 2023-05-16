Вместо лайков – живые пальцы вверх: пскович спас «Запорожец» из рук горе-блогеров и сделал его знаменитым

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Игорь Тимофеев окончил псковское городское профессиональное техническое училище 12 по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». Так по жизни и получилось, что пскович постоянно находится рядом с машинами. «Автомобиль неотъемлемая часть нашей жизни», – признается мужчина. Но самой главной маркой автомобиля в сердце псковского автослесаря был и остаётся ЗАЗ – машины Запорожского автомобилестроительного завода. Запорожцем у Игоря Тимофеева некогда была первая машина в семье, а теперь и целый автопарк у входа в свобственную мастерскую.

Над спасением и восстановлением своих стареньких Запорожцев Игорь Тимофеев работает вместе со своей командой молодых ребят. Все они стянулись в его мастерскую с разных уголков Завеличья. Кто-то приходил «поглазеть», кто-то задать вопрос, а некоторые решались и приобрести ретро-автомобиль. Но вот, пошел уже третий сезон, как горожане радуются, встречая на дороге их общее изобретение – самолётик на крыше красного «Запорожца». Встречи эти зачастую происходят на праздник в честь Дня Победы, но остаются в памяти надолго.

Сегодня во дворе автомастерской кипит жизнь. Молодые ребята тщательно моют «Запорожцы», которые до недавнего времени кропотливо собирали вместе с Игорем Петровичем. Специально к приезду журналистов «Комсомольской правды», мастер выставил свой автопарк у входа в мастерскую. Во главе колонны – знаменитый на всю область «Запорожец» с самолетиком на крыше.

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– Игорь Петрович, когда к вам пришла идея создать инсталляцию в виде самолёта на крыше своего ретро-автомобиля?

– Иньересный вопрос, да... Был я как-то у знакомого на даче. У него на собственном участке были сделаны качели в виде импровизированного самолетика. Сам он сделан из бочки, а к нему прикреплены какие-то крылья. Ну, было видно, что самолёт, но исполнение, прямо скажем, не очень. Но мне эта идея очень понравилась и я решил сделать что-то подобное, что-то поинтересней.

– Как и из чего вы собирали свой самолётик?

– Я нашел старую коляску от ИЖевского мотоцикла, из жести сделал вот такие вот крылышки, сделал хвостик, поставил его на шасси. Опять же, пропеллер к нему приделали. То есть, во время движения он вращается от ветра и получается эффектно. По бокам у самолетика два флагштока, мы туда ставим флаги к праздникам.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

– А как люди реагируют, когда видят вашу машину на дороге?

– Такая машинка в городском потоке очень выделяется. Особенно старая советская. Таких автомобилей в нашем городе уже вообще по пальцам пересчитать. Можно целый месяц ездить и не встретить такой автомобиль. Поэтому, естественно, все псковичи, особенно те, кто немножко в теме автомобильной, воспринимают это позитивно. Улыбаются, показывают большой палец вверх, машут руками, сигналят. Нам приятно, что мы вот так вот немножечко участвуем в наших мероприятиях городских. И, хоть я считаю, что сами себя не хвалят, но наш автомобиль в колонне псковского ретроклуба является не самым неинтересным, если можно так сказать. Я бы даже сказал, что он маленькое украшение нашей колонны.

– Представляли ли вы свое изобретение в других городах?

– В другие города мы ещё не ездили, за исключением Псковской области. Есть у нас Островском районе Линия Сталина. Там тоже экспозиция военно-историческая представлена, и мы с группой единомышленников туда ездили в прошлом и позапрошлом годах. Собирались в Пскове, ехали колонной до Острова, потом в сторону Палкино. Там даже специально для нас экскурсию проводили.

– То есть эта машина способна преодолеть достаточно длительную поездку?

Ну, да. В советские времена люди ездили на ней и в Ялту, и в Сочи, и куда угодно. То есть это было средством передвижения. Это сейчас принято считать, что «Запорожец» это уже отстой.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

– А что эти «Запорожцы» значат сегодня для вас?

– Буквально все эти «Запорожцы» были спасены. Каждый из этих пяти экземпляров был, в буквальном смысле, приговорен. Первым «Запорожцем» поделился товарищ, хотел сдать на металлолом. Второго отдал другой товарищ, история была ровно такая же. «Белого» мы на металлоломе сами нашли, уже был приготовлен к распилу, но мы выкупили. А у последних двух машин была очень печальная судьба. Они попали в руки шоуменам, которые планировали использовать их для своих шоу-программ. Какие-то машины у них летят с обрыва и в конце превращаются в груду металлолома, какие-то уходили на дно.

– Как вам удалось уговорить этих людей отдать вам раритетный автомобиль?

– «Запорожец» (с самолетиком) должен был быть скинут с карьера. Они это проделывали неоднократно с разными автомобилями. В этом уже был неисправен двигатель. Они пытались его завести, но ничего у них не получилось. И они ничего, так сказать, не придумали, как скинуть его. Естественно, он бы там много раз перевернулся и превратился в ужасное зрелище.

Но, так звёзды сложились, что по дороге туда на улице Чудской их «тормознул» экипаж ДПС и, пока выясняли принадлежность машины, протянулось время. Была осень и стемнело рано. В этот день они вынуждены были отказаться от своих планов и загнали его в какой-то ближайший дворик. На следующий день у них эта тема уже отболела и они просто позвонили и сказали мне: «Игорь Петрович, давайте вы у нас заберёте за какие-нибудь деньги небольшие для своих проектов?». Так и оказался этот автомобиль в нашем парке. Мы с ребятами его восстановили.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

– Сколько пришлось потратить времени на восстановление автомобиля и строительство самолётика?

– Месяц-полтора у нас ушло на приведение в порядок силового агрегата. Для этого был взят донорский мотор с какой-то металлоприемки. Необходимо было все хорошенько отрегулировать. Ну, а самолётик создавался по ходу дела. Долго, долго делал, ну, не то, чтобы делал. Просто я такой, что, зачастую, работаю эпизодами. Как я называю это: «когда муза прилетит». То есть, вдохновение появляется, я могу и ночами делать. Если его нет, может проект и постоять в стороночке.

Но когда мы поняли, что нам на днях нужно будет ехать на мероприятие, посвящение Дню Победы, мы с ребятами буквально по ночам доделывали самолётик. Нужно было пропеллер поставить на вал, стёклышко сделать, раскраску интересную нанести. Как студенты перед сессией, так и мы, буквально в последнюю ночь закончили вот это все. Ну и эффект, конечно же, был интересным, потому что все наши старания и труды даром не прошли.

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– А если бы нашелся человек, который захотел бы выкупить у вас машину «с моторчиком», сколько денег вы бы попросили за проделанную работу?

– Совершенно не думал на эту тему. Пока я ещё в силах, пока я ещё в разуме, мы постараемся их содержать у себя. Поэтому об этом речи не идёт. Это ведь для души, для себя. Большую сумму за этот автомобиль не выручишь, а в общем-то деньги они же условные. Сегодня они есть, завтра их нет. А вот самолётик на «Запорожце» он всегда будет.