5 популярных цветов для кладки облицовочного кирпича

Фото с сайта https://td-perel.ru/

В современном малоэтажном домостроении кирпич используется очень часто. Несмотря на появление новых стройматериалов, которые обходятся дешевле и обладают вполне приемлемыми эксплуатационными свойствами, кирпичная кладка все же сохраняет свою популярность. Для выполнения такой кладки используются разнообразные цветные смеси. Выбрать цвет можно в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями или по задумке дизайнеров.

Какие цвета используются чаще всего

Фото с сайта https://td-perel.ru/

Кладочные смеси различных цветов сейчас выпускаются разными брендами – российскими и иностранными. На рынке строительных материалов Твери и других городов доступны всевозможные оттенки данных товаров. С их помощью можно реализовать любые дизайнерские решения, превратив свой особняк в настоящее чудо архитектуры.

С помощью таких смесей можно подчеркнуть оригинальный стиль, выбранный домовладельцем, и реализовать разные задумки. Ведь кирпичная кладка воспринимается прежде всего цветом швов. Чем ярче такой кладочный шов, тем привлекательнее выглядят кирпичные стены. Следовательно, белая кладочная смесь сейчас пользуется самой большой популярностью. Топ цветов кладочной смеси выглядит следующим образом:

– белая;

– супер-белая;

– с бежевыми оттенками;

– шоколадная;

– черная.

Из этого списка можно выбрать любой вариант, чтобы кладка обрела контрастный оттенок и подчеркнула фактуру каждого кирпичика. Белый и супер-белый цвета считаются сейчас наиболее оптимальным экстерьерным и интерьерным решением. Не менее привлекательным является бежевый цвет. Любители строгого стиля, не допускающие излишек, могут остановить свой выбор на кладке черного или шоколадного цвета.

Как выбрать

Фото с сайта https://td-perel.ru/

Кладочные смеси в Твери продаются со специальными планшетками, позволяющими сделать сравнение каждого цвета с оттенком используемого для строительства кирпича. Поэтому специалисты рекомендуют использовать такой инструмент и сделать сравнение заранее, а затем выбрать наиболее оптимальный вариант.

В продаже можно найти смеси самых разных оттенков или цветового исполнения. Несмотря на популярные решения, многие домовладельцы предпочитают выбрать оригинальный цвет – например, желтый. Проблем с этим не возникнет, ведь производители и продавцы предлагают кладочную смесь разных цветов. При этом оттенок кладки будет влиять на общее впечатление от строения.

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