Псковская областная федерация тхэквондо: как спорт помогает воспитывать физическую форму и интеллект

Фото здесь и далее: сообщество Псковской областной федерации тхэквондо (ИТФ) «ВКонтакте»

С 12 по 14 мая в Псковской области состоялось большое спортивное событие – Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области. Более 600 спортсменов как из ближних регионов, так и из дальних, например, Бурятии, показали свои навыки владения корейским боевым искусством на Псковщине. Среди них выступали и 80 профессиональных спортсменов их Псковской области.

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По итогом спортивного мероприятия в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция с руководителем молодежной общественной спортивной организации «Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» Владимиром Кочетовым. Приглашенный гость рассказал о том, в каких условиях воспитываются псковские спортсмены и поделился секретами, как попасть в большой спорт. Вторым гостем медиацентра стал призер и победитель всероссийских соревнований по тхэквондо Денис Стволов, он назвал главные причины отдать ребенка на тхэквондо в Псковской области.

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Тхэквондо – один из самых популярных видов спорта в Псковской области. За 20-летню историю развития этого направления, количество спортсменов в регионе выросло до рекордной тысячи человек. В Пскове для занятий корейским боевым искусством построено более 12 специализированных залов. Со спортсменами работают 13 тренеров-специалистов. Занятия проходят не только в муниципальной спортивной школе, но и в маленьких частных клубах.

Самым лучшим местом для занятий тхэквондо спортсмены области называют зал, который совсем недавно появился на стадионе «Машиностроитель» после глобальной реконструкции спортивного объекта. Именно здесь псковские спортсмены проводили сборы перед Чемпионатом России, где показали отличные результаты. Кто может стать чемпионом, рассказал Владимир Кочетов.

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– Со скольки лет можно приходить на занятия по тхэквондо?

– В спортивную школу берут с 9 лет. А в целом спортивные клубы частные посещают и 5-6-летки. Надо понимать, что не все тренеры берут детей.

– Есть ли перспективы для девочек?

– Надо сказать, что преимущественно тхэквондо занимаются спортсмены мужского пола, их примерно 60%, а 40% – женского. Женщины очень сильно представлены в нашем регионе. Выступают очень хорошо. У нас Смирнова Алина и Кузьмина Анна отобрались на Чемпионат мира, который пройдет в Казахстане. Также туда отправятся Никитина Александра (по спарингу) и Хомякова Елизавета (по юниоркам), они на Всероссийском турнире заняли первые места и поедут участвовать в Первенстве.

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– Какие качества прививают ребенку на занятиях тхэквондо?

– Как и любое восточное единоборство – это, в первую очередь, самодисциплина воспитывается. Любой вид спорта для ребенка – это хорошо. Конечно, он функционально разовьется в любом виде спорта, но для самообороны, конечно же, подойдет именно тхэквондо. У нас много работы ногами, поэтому кому-то это может понравиться. Важное качество также – это интеллект. Перестроиться под незнакомого противника во время поединка (предвидеть атаку по положению корпуса или плеча), проявить какую-то хитрость – это очень развивает гибкое мышление.

– Только ли в Пскове можно отправиться на занятия единоборством?

– Мы активно пытаемся развивать направление в районах. Это Палкинский район, Печорский, Островской район. Причем в Островском районе у нас работает два тренера в двух залах. Не во всех муниципальных образованиях есть залы, к сожалению, это проблема с количеством тренерского состава. В ближайшие районы выезжают псковские тренеры.

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– Насколько дорого заниматься тхэквондо?

– Первый год ребята занимаются в спортивных штанах и футболках. Обычной форме. Залы специализированны, поэтому занимаются босиком, кроссовки не нужны. Если это маленькие дети, то услуги в частных школах будут платными: от 1200 до 1500 тысяч рублей. Для взрослых ребят в муниципальной школе оплата занятий не требуется.

– Потребуются ли большие вложения в спорт родителям тех ребят, которые попали в большой серьезный порт?

– Финансирование сейчас неплохое идет с города, с областного бюджета. В последний раз делегация у нас была очень большая и мы для юниоров и взрослых оплатили проезд до Самары и обратно. Все прошло за счет помощи из бюджета. Нет, не за все будет отвечать родительский бюджет. Во время каких-то официальных больших соревнований, особенно чемпионам и призерам, мы стараемся помогать.

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– Есть много разновидностей тхэквондо, какому обучают у нас в Псковской области и чем оно превосходит остальные?

– Нужно сразу объяснить, что есть олимпийское (Северная Корея) и не олимпийское тхэквондо (Южная Корея). У нас не олимпийское. Главное их отличие, это то, что у нас есть прыжки в высоту, силовое разбивание досок, спаринг и т.д. А в олимпийском только спаринг. Там все электронное: шлема и жилеты, постоянно меняются правила от олимпийского цикла к олимпийского. Это чистый спорт, а также очень дорогой. А наше тхэквондо – это единоборство.

– На какие параметры вы смотрите при отборе детей секцию?

– В частных зала берем всех, главное, чтобы была справка о здоровье. А в спортивную школу есть определенные нормативы для зачисления и проверки силовых качеств: прыжок в высоту, прыжок в длину, отжимания. Ребенок должен отжимать не менее 10 раз. При этом нужно понимать, что далее будут и переводные испытания. Они необходимы, чтобы перейти в другую возрастную группу. Там нормативы увеличиваются с каждым разом.

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– Какие цели ставит каждый спортсмен, выбравший занятия тхэквондо. Какой существует предел и реально ли его достичь?

– На данный момент у нас на оформлении два мастера спорта, кандидатов в мастера спорта очень много, я даже не смогу их всех сразу перечислить. У нас очень тяжело победить. Есть спортсмены, которые по пять раз получают кандидата. В личных достижениях конечно же цель любого спортсмена достичь черного пояса. Его можно получить начиная и с 11 лет, если если ребенок начал заниматься с 7 и показал себя очень талантливым спортсменом. При этом, только обладатели черных поясов имеют право выступать на Чемпионатах и Первенства России. В нашей федерации тхэквондо уже имеется бесчисленное количество обладателей черных поясов. Многие спортсмены хранят их даже после окончания спортивной карьеры.

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Среди ближайших ожидаемых спортивных событий в области тхэквондо – Чемпионат и Первенство мира, которые состоятся в августе в Казахстане. Отбор на эти крупные соревнования в мае в Псковской области во время Всероссийского турнира на губок губернатора прошли 12 псковских спортсменов. Благодаря отличным показателям, они отправяться представлять наш регион в Татарстан.