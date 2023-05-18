«Маленькие сердца 2023»: в Пскове состоялся футбольный турнир для воспитанников школ-интернатов

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Воспитанники школ-интернатов вышли на поле стадиона «Машиностроитель» в Пскове, чтобы побороться за звание чемпиона футбольного турнира «Маленькие сердца 2023». Юноши и девушки соревновались в трёх возрастных категориях. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Десятый, юбилейный турнир по футболу «Маленькие сердца» собрал юных спортсменов из школ-интернатов со всей Псковской области для того, чтобы определить лучшего на поле. Ребята соревнуются в трёх возрастных группах: младшие, средние и старшие. Состав команд смешанный – играют как юноши, так и девушки. На поле стадиона «Машиностроитель», как и каждый год, царит настоящий спортивный азарт.

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Единственный в Псковской области футбольный турнир среди интернатных учреждений объединил в борьбе команды из семи муниципалитетов региона. В этом году в турнире участвуют две команды из младшей возрастной группы, есть средняя и старшая группы. Команды приехали из Великих Лук, Опочки, Порхова, Пскова, Печор, Красногородска.

«Свои команды представили семь школ-интернатов», - уточнила заместитель председателя псковского отделения Российского детского фонда Юлия Колесова.

Команда юных ребят из Порхова под названием «Star» стала победителем средней возрастной группы. А победу в младшей и старшей категории одержала команда центра помощи детям-сиротам из Печор. Все ребята в восторге от исхода соревнования и с радостью готовы приехать в следующем году.

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«Мы очень любим такие турниры. Турниры эти, они поднимают так сказать молодёжь, они заводят молодёжь. Мальчишки приезжают сюда и после таких турниров начинают тренироваться, отдавать полностью себя», – поделился эмоциями от турнира тренер команды центра помощи детям-сиротам из города Печоры Виктор Вальчишен.

Для участников турнир «Маленькие сердца» – это отличная возможность укрепить свои силы, чтобы достойно представить наш регион на всероссийских состязаниях. Но главная цель соревнований – привить детям любовь к спорту, уверена заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда.

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«Потому что он развивает и командный дух и выносливость и любовь к подвижным играм. Мы очень рады, что мы можем позволить им показать свои навыки здесь на турнире», – отмечает Юлия Колесова.

По итогам финальных схваток организаторы также наградили лучшего нападающего, защитника и вратаря.