Облик погибшего на себежской земле офицера РККА восстановили поисковики «Вахты Памяти» совместно с учеными института РАН

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Поисковики Международной акции «Вахта Памяти»-2023 в Себежском районе стали участниками научного эксперимента с применением фотограмметрии – 3D-сканированием черепа погибшего бойца. Благодаря тесному сотрудничеству поисковиков с доктором исторических наук и главным научным сотрудником лаборатории антропологической реконструкции московского Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Елизаветой Веселовской, удалось воссоздать облик погибшего на себежской земле офицера.

Метод 3D-сканирования черепа, по которому работали поисковики во время экспедиции в Псковской области, заключается в фотосканировании скелетных останков и воссоздании портрета. Принадлежит этот метод доктору исторических наук, антропологу и археологу Герасимову Михаилу Михайловичу. Благодаря «методу Герасимова» было создано более 200 скульптурных портретов-реконструкций исторических личностей: Тамерлан, Иван IV Грозный, Ф.Ф.Ушаков, Ярослав Мудрый и др.

Поисковиками уже практикуется восстановление личности погибших бойцов благодаря ДНК, однако этот способ требует длительного времени и больших материальных затрат. А в тех масштабах, в которых работают поисковики, зачастую он является просто нереальным. Первыми изучить и применить метод фотограмметрии в качестве эксперимента на практике решились поисковики из Челябинской области, города Златоуста.

Фото: ПО «Горные стрелки»

«Мы выяснили, что этим методом занимается Институт Этнологии и Антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и связались с Веселовской Елизаветой Валентиновной. Она одобрила идею и рекомендовала нам список необходимого оборудования. Мы сконструировали специальный разборный лайткуб для удобства перевозки и обращения в полевых условиях. На личной встрече в Москве перед «Вахтой Памяти» научный сотрудник Центра физической антропологии и кандидат исторических наук Просикова Екатерина Андреевна обучила нас необходимым навыкам фотофиксации», – рассказали в челябинском поисковом отряде «Горные стрелки».

В начале «Вахты памяти» в Себежском районе Псковской области был поднят офицер Красной Армии и поисковики приступили к эксперименту. Череп бойца был отснят с четырех ракурсов, сделано ровно 80 фотографий. Файлы из псковского леса были отправлены сразу в московский институт.

Специалисты лаборатории антропологической реконструкции «сшили» фотографии. Уже через несколько дней поисковикам прибыл ответ с 3D-визуализацией черепа офицера. Далее в Москве начался процесс реконструкции облика военного. Над ним проводила работу сама профессор Веселовская.

«Эксперимент удался. В настоящее время участник нашего отряда Солдатенков Александр, который ведет архивный поиск, занимается восстановлением фамилий погибших офицеров в заданном районе, чтобы найти учетные карточки с фотографиями для установки личности», – заявили в поисковом отряде «Горные стрелки».

Фото: ПО «Горные стрелки»

Эксперимент по внедрению фотограмметрии в антропологическую работу поисковых отрядов запущен. Челябинские поисковики в рамках «Вахты Памяти»-2023 охотно передали знания, полученные в московской лаборатории.

«В данном эксперименте нас поддержал руководитель Псковского регионального отделения Поискового движения России – Шуняева Анна Александровна. Первый шаг сделан. Следующая цель – рассмотреть вопрос о создании общей базы данных для хранения фотофайлов», – заключили челябинцы.

Ранее «Комсомольская правда в Пскове» рассказывала, как во время поисковой экспедиции происходил процесс 3D-сканирования черепов. О новой для поисковиков технологии и ее возможном будущем рассказал командир отряда «Горные стрелки» Вячеслав Рубцов.

Фото: «КП-Псков»

Обмен опытом с поисковиками из других регионов в рамках акции «Вахта Памяти» организован благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь.Гранты в рамках гранта «Нам доверена память».

Организаторами экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» при поддержке Правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».