505 школьников Псковской области стали участниками акции «Губернаторский дневник»

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В Псковской области завершился прием заявок для участия в 10-м юбилейном сезоне акции «Губернаторский дневник». Всего в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» пришло 505 заявок на участие от отличников со всего региона.

В 2023 году в проекте решили принять участие отличники из двух городов и 20-ти районов Псковской области. В отличие от прошлых лет, заявки не поступили из школ Невельского, Новоржевского и Стругокрасненского районов.

Победителей по итогам заработанных оценок за осень мы назовем уже 24 мая, зимние победители будут оглашены 25 мая, а весенние – 26 мая.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года и в 2023 году она состоится в 10-ый, юбилейный раз. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.