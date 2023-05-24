«Гири – это такой спорт, которым можно начать заниматься в любое время»: будущее гиревого спорта в Псковской области обсудили эксперты

Фото здесь и далее: Федерация гиревого спорта Псковской области

О тяжёлом, но интересном спорте с огромным прошлым и не менее привлекательным будущем поговорили председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов и чемпион России по гиревому спорту, главный тренер сборной Псковской области по гиревому спорту Николай Лапшин в медиацентре ПАИ.

Сегодня гиревым спортом в Псковской области занимается порядка 50-ти человек. Спортсмены успешно выполняют требования для кандидатов в мастера спорта. Несколько человек даже удостоены звания мастера гиревого спорта. К примеру, одни из них, Колодовский Александр, является действующим педагогом кафедры физической культуры и спорта в ПсковГУ.

«В настоящее время гиревой спорт максимально раскрыт именно для взрослого поколения. Но это не значит, что им не могут заниматься дети. Мы готовы принимать ребят и с 10-11 лет. Также этим спортом занимаются и девушки. В настоящее время у нас активно посещают занятия три девушки в возрасте от 30 лет. Гири – это такой спорт, которым можно начать заниматься в любое время. Это спорт – долгожитель», – объясняет Николай Лапшин.

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По мнению Николая Лапшина, гиревой спорт в Псковской области развивается циклично. Этот спорт всегда был интересен военным, но в настоящее время отмечается подъем интереса и среди молодежи. Большое будущее гиревого спорта на территории нашей области видит и Александр Гаврилов.

«Вспомним, как развивался такой новый для многих спорт, как воркаут. Все эти занятия раньше ребята делали во дворах: выход силой, подъем с переворотом, солнышко. Это то, что делали все мальчишки в советское время. Так и в гиревом спорте. В советской армии даже был целый отдел физической подготовки. Гирьевой спорт при грамотном построении даёт хорошую физическую форму. Самое интересное – это то, что это один из самых доступных видов спорта. Я считаю, что за гиревым видом спорта при достаточном развитии стоит достаточно хорошее будущее в нашем городе», – уверен председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.

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Занятия гирями привлекательны для приверженцев здорового образа жизни. Чтобы войти в этот спорт, требуются минимальные площади для занятий. Наряду с этим, он тренирует важные системы в организме и является достаточно занимательным видом спорта.

«Гиревой спорт проводит большую работу над сердечно-сосудистой системой, – уточняет тренер сборной. – тренирует лёгкие и, в отличие от многих других видов спорта, обладает минимальным травматизмом».

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Занятия спортсменов Федерации гиревого спорта Псковской области проходят на базе отделения Росгвардии. Профессиональные залы и большой выбор спортивного инвентаря помогают псковичам достигать высоких результатов на соревнованиях.

«В год у псковских спортсменов планируется участие не менее чем в 5-6 соревнованиях. Половина из них - это областные. И три-четыре турнира, на которые мы планируем обычно выезжать – это всероссийские соревнования. Последние несколько лет команда Псковской области регулярно выезжает на всероссийский межрегиональные соревнования по гиревому спорту», – заключил Николай Лапшин.

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Псковских спортсменов уже этой осенью ждёт финальное событие года в спорте – поездка на Кубок России по гиревому спорту. Ждём наших спортсменов с победой!