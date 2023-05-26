Названа вторая тройка победителей акции «Губернаторский дневник» в Псковской области

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Вот уже 10-й год редакция «Комсомольской правды в Пскове» определяет лучших отличников Псковской области, которые будут приглашены на чаепитие с губернатором. Ранее мы назвали первую тройку победителей учебного года 2022-2023, на очереди лучшие школьники зимнего сезона.

БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ

Среди участников из 2–4-х классов победу одержала третьеклассница МБОУ «СШ №1» города Острова Виктория Дульдиер.

Конкретно:

За осень: 195

За зиму: 240

За весну: 163

Мама победительницы Елена Дульдиер рассказала, что дочь взяла пример с двоюродной сестры, неоднократно принимавшей участие в акции. Заявку на конкурс семья подала самостоятельно.

Вика — отличница, второй и третий класс окончила на пятёрки. Любимых предметов не выделяет, ей интересно всё. Девочка увлекается шахматами, игрой в баскетбол. У неё недавно появилась мечта стать учителем. «Она ещё не знает, какой предмет хочет преподавать, но времени для выбора более чем достаточно», — отмечает мама.

Юная победительница не только самостоятельно занимается учёбой, но и помогает младшей сестре с уроками. В семье трое детей, и Елена Дульдиер занимается домашним хозяйством и вкладывает все силы в их воспитание. Отец Вики трудится в ЖКХ. «Вика у меня очень трудолюбивая, позитивная и старательная», — с гордостью говорит мама.

ПРИМЕР ДЛЯ СЕСТРЫ

Победу среди 5–7-х классов одержал ученик седьмого класса МБОУ «Новоизборской СОШ» Уваров Ярослав, заработавший 229 отметок «отлично».

Конкретно:

За осень: 114

За зиму: 229

За весну: 95

Мама победителя Марина Уварова оказалась очень рада победе сына, ведь к ней он идёт уже второй год.

«Очень рада тому, что Ярослав стал победителем конкурса "Губернаторский дневник". Он участвовал в нём второй год подряд. И Вот успех!», – поделилась она с нами.

Любимые учебные предметы у нашего победителя — математика, география, история. По словам Марины Уваровой, на уроки отличник каждый день тратит разное количество времени – столько, сколько потребуется.

«Если нужно подготовить какой-либо проект, то может и час просидеть. А задачу, например, по математике решить за десять минут. Но невозможно представить, чтобы сын пошёл в школу с неподготовленными уроками. Уверена, что успехи сына имеют в своей основе накопительный эффект. Как возник с начальных классов интерес к учёбе, который привила первая учительница Евгения Николаевна Холодова, так и продолжает любить школу», – отмечает мама отличника.

Ярослав не раз самостоятельно представлял свои знания на конкурсах и уже определенно знает, что ждёт его после успешного окончания школы.

«Контроль за выполнением заданий с моей стороны не нужен, всё на доверии и дисциплинированности Ярослава, пример с которого берёт младшая дочь, ученица четвёртого класса, – признается мама Ярослава. – Кроме того, сын занимается в военно-патриотическом клубе «Рубеж»и неоднократно участвовал в конкурсе для одарённых детей «Вега». Ярослав собирается поступать в архитектурный институт. По крайне мере, планирует на данный момент, учась в седьмом классе».

ИСТИННЫЙ ГУМАНИТАРИЙ

Победу среди 8–11-х классов одержала восьмиклассница МБОУ «Пустошкинского центра образования» Кошинская Арина.

Конкретно:

За осень: 143

За зиму: 160

За весну: 108

Арина Кожинская впервые решилась участвовать в акции «Губернаторский дневник», хотя училась на «отлично» всегда, начиная с первого класса.

«Она у нас такой человек, самостоятельный, – рассказывает о дочери мама Елена Кожинская, – увлекается историей, обожает читать историческую литературу, смотреть исторические фильмы. Гуманитарий, одним словом. Нынче окончила Детскую школу искусств по классу «Фортепиано».

Вдохновить на участие в акции семью Арины решила классный руководитель.

«Раньше как-то не задумывались об этом. А в этом году наша классная руководительница Елена Александровна Ковалёва настоятельно порекомендовала принять участие в губернаторском состязании отличников, – признается мама отличницы. – Она умеет вдохновить! И ещё буквально с первых шагов в школе, с самого первого класса Арине очень помогала её первая учительница Лариса Николаевна Никитина».

Кроме вдохновляющих учителей в школе, у Арины есть отличный пример в семье – это старшая сестра.

«У Арины есть старшая сестра, она уже работает в Москве, закончила школу с золотой медалью, затем Московский университет управления. Так что перед глазами всегда был замечательный пример!», – признается Елена Кожинская.

Напомним, третью тройку победителей по итогам заработанных оценок за весну мы назовем уже сегодня – 26 мая.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года и в 2023 году она состоится в 10-ый, юбилейный раз. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.