ФСБ задержала троих преступников, причастных к нападению на псковских десантников в 2000-м году

Кадр из видео задержания преступника бандинсткой группировки

Трое подозреваемых, причастных к смерти десантников 6-й роты в Чечне в 2000-м году, задержаны. Об этом сообщили в Официальном Telegram -канале Следственного комитета Российской Федерации.

В Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу н прекращаются расследование кровавого боя, который произошёл 29 февраля 2000 года. В горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики вооруженная банда под предводительством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

В ходе ожесточенного боя погибли 84 военнослужащих, а оставшиеся четверо бойцов получили ранения различной степени тяжести.

При сотрудничестве ФСБ России, УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу были задержаны еще три члена банды Басаева. Всё они являются жителями Кабардино-Балкарской Республики, их имена: Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов.

Бандиты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Членов преступной группировки заключили под стражу, позже им будет предъявлено обвинение.

На данный момент следствие устанавливает роль и конкретные действия бандитов в ходе нападения. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов проверяют их причастность к совершению других преступлений.

Следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России не заканчивают поиски участников нападения, невзирая на то, что они тщательно скрываются от полиции. Расследование уголовного дела длиною в 23 года продолжается.

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