Положение о юбилейном X сезоне конкурса среди школьников Псковской области «Губернаторский дневник»

1. Общие положения

1.1. Настощее Положение регламентирует статус и порядок проведения юбилейного X сезона конкурса для учащихся школ Псковской области «Губернаторский дневник» (далее Конкурс).

1.2. Организатором конкурса является редакция «Комсомольской правды в Пскове».

1.3. Партнеры конкурса: «Россельхозбанк».

1.4. Вся информация о конкурсе, включая Положение, размещается на сайте «Комсомольской правды» Псков www.pskov.kp.ru.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса:

- создать дополнительные условия для стремления школьников успешно изучать предметы образовательных программ;

- стимулировать к достижению высоких результатов в процессе изучения предметов школьной программы;

- поощрение школьников за выдающиеся результаты в изучении предметов школьной программы.

2.2. Задачи конкурса:

- привлечь внимание учащихся к важности изучения школьной программы;

- стимулировать учеников к активной модели поведения на уроках, к самостоятельному и творческому подходу в изучении предметов;

- формирование позитивного образа школы и успешных учеников.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут стать ученики школ Псковской области – 2-11 класс включительно.

3.2. Для подачи заявки на конкурс необходимо заполнить бланк участника. Он публикуется на сайте «Комсомольской правды в Пскове» - www.pskov.kp.ru. Бланк заполняется родителями и классным руководителем. Обязательное условие – он должен быть заверкн подписью классного руководителя, администрация школы должна заверить бланк печатью образовательного учреждения. Выписываются в бланк отметки «отлично», только те, что выставлены в журнал. Оценки, выставленные в тетрадях, не учитываются.

3.3. Подать заявку на конкурс может как сам школьник, так и его родители.

4. Сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс «Губернаторский дневник» проводится с 1 сентября 2022 года по 22 мая 2023 года.

4.2. По итогам каждого сезона (осень, зима и весна) в бланк заносятся отметки по каждому из предметов. Оценки за май не учитываются.

4.3. Прием бланков оканчиватется 22 мая в 23:59.

4.4. Направить бланки необходимо электронной формой по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63d22742068ff00552dd486f/

4.5. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится в Пскове в 2023 году по итогам учебного года. Дату проведения назначает губернатор Псковской области.

5. Жюри конкурса и оценка работ

5.1. Жюри конкурса возглавляет главный редактор «Комсомольской правды в Пскове» Ольга Макарина.

5.2. Победителями признаются те школьники, которые по итогам сезонов (осень, зима, весна) набрали наибольшее количество отметок «отлично».

5.3. Победители выбираются в трех возрастных группах – 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. По итогам осени будут названы 3 победителя, по итогам зимы – 3 победителя, по итогам весны – 3 победителя. По одному в каждой из групп. В случае, если два и более учеников имеют одинаковое количество отметок «отлично», все они признаются сильнейшими и количество победителей конкурса будет расширено.

6. Награждение

6.1. Победители Конкурса приглашаются по итогам учебного года на встречу с губернатором Псковской области в Псков. Дату проведения встречи утверждает глава региона.

6.2. Все победители Конкурса получают дипломы от редакции «Комсомольской правды в Пскове», подарки от партнера конкурса.

6.3. Абсолютный победитель не выбирается и отдельными подарками или дипломами не отмечается.

6.4. К Конкурсу не допускаются победители прошлых лет.

6.5 Участники Конкурса, не ставшие победителями, получают сертификат участника.

7. Контакты.

7.1. По всем вопросам конкурса обращаться по телефону: 8 931 900 90 89 или на адрес почты info@pskovkp.ru