Спецучасток-изюминка и пустынный флэш-пэш: о самом значимом спортивном событии мая в Псковской области ралли «Уралхим Псков – 2023» глазами экспертов

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На днях в Псковской области завершился третий этап чемпионата России – ралли «Уралхим Псков – 2023», который носил статус третьего этапа чемпионата России по ралли и второго этапа Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Для участия в соревнованиях в Псков съехалось около 60 экипажей из разных регионов России и Белоруссии.

Участникам ралли пришлось преодолеть семь спецучастков общей протяжённостью порядка 120 километров, в том числе марафонский спецучасток протяжённостью 34 километра. Общая дистанция ралли составила около 530 километров. По словам президента Федерации автомобильного спорта Псковской области Олега Мыслевича, все заезды прошли без неприятных инцидентов.

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МИНУТА В МИНУТУ

«Соревнования прошли штатно, без единой задержки, минута в минуту, – отметил Мыслевич. В общем и целом наша команда справилась. Эти соревнования стали ещё одной страницей в истории автоспорта в России и в Псковской области. Нам удалось провести ставший уже традиционным спецучасток в центре Пскова «Кубок княгини Ольги», собралось достаточно большое количество зрителей».

Высокий уровень организации отметил и главный спортивный комментатор ралли «Уралхим Псков – 2023» Игорь Федотов. По его мнению, Федерация автомобильного спорта Псковской области отработала по высшему разряду и заслуживает отдельного внимания.

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«Это событие оставило очень яркое впечатление. Оно было на высочайшем уровне организовано. По моему глубокому мнению, победителем этого ралли в личном, абсолютном зачёте, стал Олег Мыслевич, как его организатор самый главный. А в командном зачёте эту гонку выиграла федерация автомобильного спорта Псковской области. Потому что, прежде всего, это те люди, которые живут в нашем городе, в нашей области. И это люди, имена которых практически нигде никогда не звучат», – заметил Игорь Федотов.

ПУСТЫННЫЙ ФЛЭШ-ПЭШ И ДРУГИЕ КАЗУСЫ

По словам главного комментатора ралли, не обошлось без непредвиденных обстоятельств. Одним из главных отвлекающих факторов для пилотов в этом году стала пыль на грунтовой трассе.

«Мы сделали не только то, что было запланировано по чёткой программе. Был форс-мажор. Его подарила погода. Ралли оказалось очень пыльным. После сильного солнцепёка, пыль высохла настолько на грунте, что превратилась практически в пустынный флэш-пэш – как это называют на ралли Париж. Он был такой всепроникающий, такой противный».

Жара стала не только помехой на бездорожье, но и совсем выбила из колеи некоторых участников гонки. Сильнее всего пострадали самые любимые зрителями машины из заезда «Наша классика». Техника не выдерживала и сгорала уже на городском этапе.

«Много моторов полегло на гонке «Наша классика». Были поломки и на спецучастке во время прыжков с трамплином. Из восьми псковских экипажей в «Нашей классике» до финиша добрались четыре», — уточнил комментатор.

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СПЕЦУЧАСТОК-ИЗЮМИНКА

Как отмечает президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, главной «изюминкой» псковского этапа ралли стало проведение 34-километрового спецучастка.

«Такая практика в чемпионате России у Федерации автоспорта впервые. На Кубке России ралли «Голубые озёра» мы уже несколько лет проводим такие длинные спецучастки. Но чтобы на чемпионате такой длинный участок — это впервые», — отметил Олег Мыслевич.

Он рассказал, что был приятно удивлен молниеносной реакцией пилотов ралли «Уралхим Псков – 2023».

«На 34-километровом спецучастке, который изобилует трамплинами, поворотами, средняя скорость составила почти 128 километров в час, а время прохождения — меньше 15 минут», — заявил Мыслевич.