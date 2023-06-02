ФОТОРЕПОРТАЖ: юбилейный X сезон акции «Губернаторский дневник»

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Юбилейных победителей в Пскове пригласили на экскурсию по Медиацентру ПАИ и в Кванториум, но главным событием дня стало чаепитие в Правительстве Псковской области и фото в кресле губернатора.
Встреча со спонсором проекта
Прогулка по Медиацентру ПАИ
Экскурсия по редакциям
Проба пера в профессии ведущего новостной программы на ТВ
Отправление на прием к губернатору
Экскурсия по каридорам Правительства Псковской области
Встреча с детским омбудсменом Наталией Соколовой
Чаепитие с главой региона в Ситуационном центре
Разговоры о важном за чашечкой чая
В кабинете у Михаила Ведерникова
Губернатор подписывает дневникм отличников
Фото победителей юбилейной акции с губернатором Псковской области на память
Глава региона поблагодарил родителей отличников за труд
Вручение подарков для победителей от спонсора проекта
Экскурсия победителей акции в Кванториум
Экскурсия по классам образовательного центра
Продолжение экскурсии в Кванториуме
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