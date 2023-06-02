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Губернаторский дневник2 июня 2023 8:51

ФОТОРЕПОРТАЖ: юбилейный X сезон акции «Губернаторский дневник»

В Пскове состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник».
Источник:kp.ru
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Юбилейных победителей в Пскове пригласили на экскурсию по Медиацентру ПАИ и в Кванториум, но главным событием дня стало чаепитие в Правительстве Псковской области и фото в кресле губернатора.

Встреча со спонсором проекта

Встреча со спонсором проекта

Прогулка по Медиацентру ПАИ

Прогулка по Медиацентру ПАИ

Экскурсия по редакциям

Экскурсия по редакциям

Проба пера в профессии ведущего новостной программы на ТВ

Проба пера в профессии ведущего новостной программы на ТВ

Отправление на прием к губернатору

Отправление на прием к губернатору

Экскурсия по каридорам Правительства Псковской области

Экскурсия по каридорам Правительства Псковской области

Встреча с детским омбудсменом Наталией Соколовой

Встреча с детским омбудсменом Наталией Соколовой

Чаепитие с главой региона в Ситуационном центре

Чаепитие с главой региона в Ситуационном центре

Разговоры о важном за чашечкой чая

Разговоры о важном за чашечкой чая

В кабинете у Михаила Ведерникова

В кабинете у Михаила Ведерникова

Губернатор подписывает дневникм отличников

Губернатор подписывает дневникм отличников

Фото победителей юбилейной акции с губернатором Псковской области на память

Фото победителей юбилейной акции с губернатором Псковской области на память

Глава региона поблагодарил родителей отличников за труд

Глава региона поблагодарил родителей отличников за труд

Вручение подарков для победителей от спонсора проекта

Вручение подарков для победителей от спонсора проекта

Экскурсия победителей акции в Кванториум

Экскурсия победителей акции в Кванториум

Экскурсия по классам образовательного центра

Экскурсия по классам образовательного центра

Продолжение экскурсии в Кванториуме

Продолжение экскурсии в Кванториуме

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ИнтересноеАкция «Губернаторский дневник» в Пскове