ФОТОРЕПОРТАЖ: юбилейный X сезон акции «Губернаторский дневник»

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Юбилейных победителей в Пскове пригласили на экскурсию по Медиацентру ПАИ и в Кванториум, но главным событием дня стало чаепитие в Правительстве Псковской области и фото в кресле губернатора.

Встреча со спонсором проекта

Прогулка по Медиацентру ПАИ

Экскурсия по редакциям

Проба пера в профессии ведущего новостной программы на ТВ

Отправление на прием к губернатору

Экскурсия по каридорам Правительства Псковской области

Встреча с детским омбудсменом Наталией Соколовой

Чаепитие с главой региона в Ситуационном центре

Разговоры о важном за чашечкой чая

В кабинете у Михаила Ведерникова

Губернатор подписывает дневникм отличников

Фото победителей юбилейной акции с губернатором Псковской области на память

Глава региона поблагодарил родителей отличников за труд

Вручение подарков для победителей от спонсора проекта

Экскурсия победителей акции в Кванториум

Экскурсия по классам образовательного центра

Продолжение экскурсии в Кванториуме