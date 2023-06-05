«Я о таком даже мечтать не мог!»: губернатор Псковской области встретился с победителями акции «Губернаторский дневник»

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

1 июня в День защиты детей в Правительстве Псковской области раздается детский смех. По коридорам главного здания региона дружно и уверенно шагают победители юбилейного Х сезона акции «Губернаторский дневник». Девять лучших отличников из разных уголков области направляются на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Их встреча пройдет там, куда обычно приглашаются самые главные люди региона для обсуждения важных вопросов – в Ситуационном центре.

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На встречу с губернатором ребята, по уже сложившейся традиции, отправляются без родителей. Минуя пару пролетов, по счастливой случайности, победители оказались в одном узком коридоре с омбудсменом Псковской области Наталией Соколовой.

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Она узнала ребят и остановилась, чтобы познакомиться с ними поближе. На прощание ещё раз поздравила и сказала отличникам слова напутствия. «Поздравляю вас с победой, а также с Днём защиты детей и отличными дневниками!», – обратилась Наталия Соколова к победителям.

В Ситуационном центре отличников региона ждали журналисты с камерами. Но ребята совсем не смутились такому вниманию. Взоры отличников сразу же устремились на длинный стол. Вместо важных бумаг там их ждали чашечки с чаем, пирожные и свежие ягоды. Каждому победителю было приготовлено свое личное место за длинным столом. Ближе всех к креслу губернатора оказались самые младшие ребята: второклассник Святослав Васильев, третьеклассница Виктория Дульдиер и второклассница Софья Тимофеева. Удивительно, но все трое ребят приехали в Псков из Островского района.

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Напротив губернатора разместились старшеклассники. В этом году это оказались десятиклассники Анастасия Иванова из Острова и Андрей Калагин из Пскова, а также восьмиклассница Арина Кожинская из Пустошки.

По бокам за столом были выделены места победителям из седьмых классов: Петру Давыдову из Великих Лук и Ярославу Уварову из Печорского района.

После рассадки у ребят была ещё пара минут для того, чтобы перевести дух и подготовить свои вопросы губернатору. В подходящий момент из главного кабинета Правительства в зал вошёл Михаил Ведерников. Ребята встретили главу региона стоя.

– Это и есть самые крутые ученики Псковской области?, – спросил губернатор, увидев школьников.

– Да, – без капли стеснения ответили ребята.

– Я посмотрел, вас в этом году более 500 человек участвовало. Это рекорд за все десять лет! И, кстати, у нас юбилей сегодня, а ещё и 1 июня. Я поздравляю вас с праздником, с победой. Вы представляете, какая конкуренция была? Вы большие молодцы.

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Губернатор предложил отличникам смело браться за кружки и пить чай во время общения. Каждый по очереди рассказал главе региона о себе, любимых предметах и увлечениях.

Отличница София Тимофеева поделилась с губернатором, что четверки в ее дневнике все же проскакивают и дважды приносила домой грозные записки от учителей.

– Не была готова?

– Да, если что-то не приношу, то пишут "не готова к уроку". Вот так два раза было, сперва угольник не принесла, а потом циркуль забыла.

Михаил Ведерников предложил отличнице обязательно записывать все, что необходимо не забыть на урок.

Как оказалось, даже самые лучшие отличники имеют в своем арсенале промахи. Десятиклассница Иванова Анастасия поделилась, что последние два года она заканчивает с пятерками в дневнике, а вот раньше всё было не так.

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– А как удалось так подтянуться?, – уточнил губернатор.

– Я решила уйти из плохой компании и все получилось. Раньше родители заставляли, а тут и самой захотелось учиться.

– Помню, когда я поступал в институт, тоже не хотел идти, так как родители заставляли.

Губернатор за разговором вспомнил историю и из школьного возраста. Он поделился с ребятами, что сам был когда-то хулиганом, но больше всего всегда любил литературу.

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–Писал сочинения сам, а учительница никогда не верила, что я так могу, – с улыбкой поделился губернатор.

Ребята рассказали главе региона о своем хобби и увлечения: биссероплитению, туризму, испанскому, плаванию и игре на гитаре.

Глава региона с радостью поддержал разговор о музыке и рассказал, что его сын тоже решил заниматься игре на гитаре и уже за вечер выучил знакомую всем песенку про кузнечика.

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После вопросов губернатора к отличникам, ребята и сами решились задать ему свои вопросы. Юные гости Ситуационного центра начали с обсуждения работы фонтанов, ремонта в школе и парках, особенностях работы губернатором, а закончили вопросами о личной жизни.

Ярослав Уваров решил поинтересоваться мечтами главного человека в регионе.

– Какая у вас была мечта?

– Моей мечтой была собака, – поделился губернатор. – Также я очень хотел мопед. Но родители посчитали, что собака будет безопаснее. И сейчас у меня тоже живёт дома собака породы овчарка.

София Тимофеева решила разузнать, была ли в его школьные годы акци «Губернаторский дневник».

- Вы когда были маленькие, второй класс, к примеру, как некоторые, вы были у губернатора?

- Я о таком даже мечтать не мог!, – заявил Михаил Ведерников.

Продолжить тему решил Святослав Васильев. Отличник спросил у губернатора о его должности.

– А как вы стали губернатором?

– Случайно, – посмеялся губернатор. – На самом деле, это интересный вопрос, потому что я всегда говорю – нужно выбирать работу по интересу. И тогда вы будете ходить на работу с удовольствием. А ещё и получать за это деньги.

Иванова Анастасия поинтересовалась о свободном времени у главы региона.

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- Чем вы любите заниматься в свободное время, если оно у вас есть?

– Работа губернатора – это одна из тех должностей, которая уже имеет некое творчество. Вот посмотрите, я сейчас на работе, но сижу с отличниками и пью чай. Также важно собирать вокруг себя правильную команду. Нужно уметь делигировать полномочия, доверять, но и контролировать. Я живу нашим регионом. Я засыпаю и думаю о Псковской области, я просыпаюсь и вновь думаю о Псковской области. Вот, завтра собираюсь ехать с Борисом Андреевичем Елкиным на прогулку. Я очень люблю Псков и не устаю им любоваться.

За непринужденным разговором Софья Тимофеева решила разузнать, какое детство было у губернатора.

– Есть у вас братья и сестры? И чем вы любили в детстве с ними играть?

– Мы играли во дворе, ходили запускать спички на ручей. Любили играть в настольный теннис и футбол.

– Я тоже люблю играть в футбол, – поддержала разговор отличница.

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– В этом году мы с министром Просвещения решили воссоздать традиции «Кожаного мяча» и уже совсем скоро мы сможем пригласить любые команды из любого двора на соревнования. Даже девчонок!

Отличник спортивной школы Калагин Андрей решил задать вопрос по своей части.

– Каким спортом вы занимаетесь или когда-то занимались в детстве?

– Мы всю жизнь учимся, поэтому никогда не поздно что-то начать. Взрослую жизнь затягивает рутина, поэтому важно оставлять в своей жизни отдельное место для хобби и спорта. Вы потом с кем-то будете работать, он будет рутиной заниматься, а вы кайфовать.

Возможно, ребятам не хватило бы и нескольких часов, чтобы наговориться с губернатором обо всем на свете. Однако их ждало ещё одно дело – каждому из них предстояло на мгновение занять кресло главы региона.

Прямо из Ситуационного центра ребята попадают в маленький, но очень стильный кабинет губернатора Псковской области. Монитор телевизора в половину стены, фото президента, несколько огромных телефонов и расписание дел на экране компьютера – здесь разместились все и совершенно нет ничего лишнего.

– Вы, кстати, когда уроки делаете, вы как-то пространство определенным образом устраиваете на своем столе? Или все валяется вокруг.

– Обустраиваем, – признался Святослав Васильев. – Приводим в порядок, а потом садимся за уроки.

– Да, потому что, когда порядок, ты знаешь, где лежит каждая вещь и можешь быстро ее найти. Даже с закрытыми глазами. На самом деле это очень много времени экономит.

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Глава региона поделился с ребятами, что на его столе документы разложены определенным образом: первая стопка для подписи на сегодняшний день, вторая – на завтра и последняя на послезавтра.

– А желтый телефон вам не кажется необычным?, – обратил внимание ребят Михаил Ведерников.

– Кажется.

– Ну, а чего вы не спрашиваете?

– Какой-то старинный...

– Нет, он не старинный. Это такая специальная закрытая связь. С президентом мы по нему разговариваем.

За интересными рассказами о работе, глава региона предложил ребятам подходить к нему ближе за подписью в дневниках. Никто не отказался от возможности иметь автограф Михаила Ведерникова в своем победном дневнике.

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– Что губернатор написал тебе на память?, – решили мы спросить у Виктории Дульдиер.

– "Виктория, успехов в жизни. Ты молодец!"

– А тебе, Святослав?

– А мне вот: "Святослав, желаю тебе успехов во всем".

Каждый отличник на память попозировал в кресле губернатора перед журналистами и все отправились поскорее поделиться впечатлениями с родителями, которые ждали ребят в актовом зале Правительства.

Вместе с победителями спустился и Михаил Ведерников.

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– Здравствуйте, дорогие родители. Хочу сказать вам спасибо. У самого трое детей, знаю, какой это труд – замотивировать ребенка на учебу. Видно, что многим ребятам учиться нравится, они тянутся к успеху, – обратился глава региона к родителям отличников.

За победу детей в акции, губернатор поблагодарил родителей отдельными благодарными письмами, а мамам вручил букеты из ромашек.