День ВДВ 2 августа в Пскове: программа мероприятий

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2 августа в День Воздушно-десантных войск Российской Федерации состоится праздничный концерт, выставка парашютов, полевая кухня и футбольный матч за Кубок России.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Основной площадкой празднования Дня ВДВ в Пскове вновь станет Зелёный театр. Для гостей мероприятия под открытым небом пройдет заключительная часть Всероссийского фестиваля-конкурса «Во славу десантного братства» – гала-концерт «Творческий десант».

С 12:00 на сцене Зелёного театра прозвучат песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Голубые молнии» и других псковских исполнителей.

Кроме концертной программы, для гостей организаторы подготовят выставку образцов вооружения воздушно-десантных войск, а также полевую кухню.

ПАМЯТНЫЕ МИТИНГИ

По традиции, в Пскове пройдет ряд митингов и церемоний возложения цветов к памятникам и стелам воинской славы (Время может быть изменено).

В 8:00 церемония возложения цветов в честь 93-ей годовщины со дня образования воздушно-десантных войск России «Навеки в памяти людской» пройдет у памятника «Купол» в Черехе.

В 8:30 у стелы на площади Героев-десантников состоится возложение цветов «Их славе память потомков верна». В это же время пройдет митинг и церемония возложения цветов «Патриотизм – имя собственное» у бюстов воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ на улице 128-й Стрелковой Дивизии.

В 9:00 пройдет Торжественный молебен о воинах-десантниках в храме святого благоверного князя Александра Невского по адресу улица Мирная, 1.

В 10:00 митинг с возложением цветов состоится у КПП 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ у бюста создателя современных воздушно-десантных войск и Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова на одноименной улице.

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Отметим, что 2 августа в Пскове пройдет и знаковое спортивное мероприятие. В 19:00 на стадионе «Машиностроитель» состоится футбольный матч в борьбе за Кубок России.

Игра пройдет между футбольным клубом «Псков» и командой из Великих Лук «Луки – Энергия». Вход на спортивное мероприятие для всех желающих свободный.