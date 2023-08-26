Праздник Успения в Печорах: программа, транспорт и парковки

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

В понедельник, 28 августа, в Псково-Печерском монастыре состоится большой престольный праздник – день Успения Божией Матери. По традиции, в этот день в монастырь приезжают тысячи паломников со всей страны. А в этот юбилейный год, когда монастырь отмечает свой 550-летний юбилей, ожидается ещё больше гостей – порядка 20 тысяч человек.

С 18:00 26 по 28 августа в Печорах будет закрыто движение автотранспорта на ряде улиц города.

СПИСОК ПЕРЕКРЫТИЯ УЛИЦ ГОРОДА:

- по площади Октябрьской;

- от перекрестка улиц Юрьевская и Свободы в направлении к площади Октябрьской;

- от перекрестка улиц Новая и Псковская в направлении к площади Октябрьской;

- по улице Рабочей;

- от перекрестка улиц Мира и Рижской в направлении к площади Октябрьской и к улице Международной;

- перекресток улиц Международной, Комсомольской, Бутырского переулка.

На данных участках также запретят стоянку автотранспорта.

ЗАПРЕТНЫЕ УЛИЦЫ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА:

- Юрьевская;

- Свободы;

- Международная;

- Комсомольская;

- Рижская;

- Новая;

- Псковская;

- Рабочая;

- Мира;

- Бутырская;

- Вокзальная;

- площадь Октябрьская;

- Бутырский переулок.

Движение туристического транспорта будет организовано по Прибалтийскому шоссе и улице Юрьевской, а в случае необходимости автобусы и автомобили направят на МАПП «Куничина Гора», улицы Энергетиков и Карьерную.

Так как Печоры – город небольшой, чтобы разгрузить дорожную инфраструктуру и обеспечить наибольшую безопасность для людей, будет действовать следующая схема с перехватывающими парковками. Это будут открытые стоянки, где все приезжающие должны будут оставить свой транспорт. Исключение – для местных жителей (не забудьте взять с собой паспорт с пропиской).

МЕСТА СТОЯНОК:

– Парковка А. г. Печоры, ул. Заводская, д. 1.

– Парковка Б. г Печоры, ул Юрьевская, з/у 87.

– Парковка С. г.Печоры, площадь Победы.

Обязательно сохраните адреса себе, если планируете посетить Печоры и монастырь на праздник Успения.

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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ:

27 августа – в 16:00 Малая вечерня с акафистом на Успенской площади; в 18:00 – Всенощное бдение на Успенской площади;

28 августа – в 07:00 Ранняя литургия в Успенском соборе, в 10:00 – Поздняя литургия на Михайловской площади, крестный ход вокруг монастыря.

29 августа – в 18:00 Всенощное бдение с чином Погребения Пресвятой Богородицы на Михайловской площади.

30 августа – в 10:00 Литургия на Михайловской площади.

Так как территория монастыря может не вместить всех желающих, в городе будет установлен экран с трансляцией богослужений.

Культурно-развлекательных мероприятий в этот день в Печорах не будет. Они будут организованы несколько позже, чтобы развести потоки людей.

Жителей и гостей города просят с пониманием и терпением отнестись к имеющимся ограничениям. Монастырь будет открыт для посещения в любые дни, а сами Печоры станут ещё красивее ближе к концу года, когда будет завершен основной объем работ.

Приглашаем вас посетить этот прекрасный город и после праздника, чтобы в полной мере увидеть все достопримечательности!