Подготовить чемпионов мира по кикбоксингу: спортивная школа «Мастер» в Пскове встречает 20-летний юбилей

Фото здесь и далее: спортивная школа «Мастер»

Успехи в прошлом и планы, а также задачи на 2023 год, подготовка к 20-летнему юбилею, что нужно для того, чтобы начать заниматься боевыми искусствами, какие условия спортивная школа предлагает юным спортсменам.

Об этом и многом другом рассказали директор спортивной школы «Мастер» Вячеслав Папиашвили, тренер по самбо, президент городской и областной федерации самбо Дмитрий Алекминский, тренер по рукопашному бою, президент областной федерации рукопашного боя Дина Дымова, тренер по кикбоксингу СШ «Мастер» Иван Жаворонков.

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УСПЕХИ

В 2023 году спортивная школа «Мастер» отмечает

20-летний юбилей. Учреждение было образовано в июле 2003-го года. В школе в настоящее время занимается порядка 500 спортсменов, с ними работают 12 тренеров. За последние три года деятельности, спортивная школа показала отличные результаты, а спортсменами «Мастера» гордится вся Псковская область.

«С 2020 по конец 2022 года у нас подготовлено шесть мастеров спорта России, 25 кандидатов в мастера спорта России. Ну, и где то около 300 спортсменов массовых разрядов. В учреждении работают 12 тренеров, все имеют высшие: I-II категории со специальным профессиональным образованием», – отмечает директор школы Вячеслав Папиашвили.

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По словам Папиашвили, у спортсменов школы «Мастер» поднята достаточно серьезная планка на спортивной арене.

«Учреждение за три года подготовило 25 судей по видам спорта. То есть мы не только выступаем, не только тренер является представителем команды, но и может также обслуживать соревнования различного ранга, вплоть до чемпионатов первенства России», – заключил директор школы.

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ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

«Я, как руководитель федерации, еще увидела замечательным то, что сработались тренеры. Тренерский состав слышат друг друга, потому что у нас прекрасная работа, мы работаем вместе. То есть у нас тренер на каждый возраст спортсмена свой, и мы передаем детей. Понятно, что, если где-то пошла недоговоренность, то это не даст результат. Здесь я увидела работу замечательного тренерского состава. "Мастер" молодцы, могу сказать, отработали очень хорошо. Медалей обязательно будет больше», – отметила тренер по рукопашному бою, президент областной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

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УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА ЧЕМПИОНОВ

«За 2022 год мы сделали хорошие ремонты залов, улучшили материально техническую базу учреждения. Приобрели компьютерную технику. Активно работали в преддверии юбилейного года», – отметил директор школы «Мастер».

О своих задачах на юбилейный год смело высказывается тренер по кикбоксингу спортивной школы.

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«Берем повышенные обязательства. Чемпионов мира по кикбоксингу подготовить», – поделился Иван Жаворонков.

«Что касается спортивной деятельности, ну, естественно, у нас не только к юбилею, но и всегда тренерский состав ставит высокие задачи. Первое – это призовые места. Практически получается. Ну, а так пока еще рано планировать. В летний период организовываются сборы для ребят на спортивных базах не только Псковской области, но и за пределами нашего региона. Так же ребята ездят на учебно-тренировочные сборы, готовиться. Поэтому придется юбилей нам, праздновать, наверное, где-то в сентябре», – заключил Вячеслав Папиашвили.

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МЕСТО РОЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Несмотря на то, что в спортивной школе уже тренируются около 500 воспитанников, новеньких всегда ждут.

«У нас нет, каких-то отборочных тестов. То есть мы в течение года готовы принять к себе спортсменов, никому не отказываем. Мы находимся в хорошем историческом месте нашего города города. У нас шесть залов и достаточно много оборудования и инвентаря», – отмечает Папиашвили.

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Начать заниматься можно даже с пяти лет, вступив в подготовительную группу. Занятия спортом в «Мастере» совершенно бесплатны.

Всего в спортивной школе имеются секции по четырем видам спорта: самбо, рукопашный бой бокс и каратэ. На занятия по адресу Советская, 37 приглашаются все, кто хочет подтянуть здоровье, физическую форму, а также позаботиться, об умении постоять за себя.