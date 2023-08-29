Памятники бабушке и старцам в Печорах: где найти и что известно о новых достопримечательностях

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2023 год для Псково-Печерского монастыря и Печерской слободы памятный. В этом году празднуется 550-летие обители. В честь этого события в Печорах обновляется не только инфраструктура, но и появляются новые достопримечательности и точки притяжения для жителей, гостей города и бесчисленного количества паломников.

Сразу два новых памятника было открыто 28 августа, в день престольного праздника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Сразу после праздничного крестного хода памятники освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«НАШИ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЕ ПОДВИЖНИКИ»

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У стен обители на Соборной площади появилась новая композиция неподалеку от входа в здание монастыря «Наши псково-печерские подвижники».

В этом месте расположилась арка в центре которой барельефы из девяти фигур старцев-подвижников обители XX столетия. Здесь разместились лики архимандритов Иоанна (Крестьянкина), Алипия (Воронова), Серафима (Розенберга), Нафанаила (Поспелова), Феофана (Молявко), Адриана (Кирсанова), архимандритов Михаила, Симеона и Саввы.

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Как и было запланировано, скульптура получилась очень качественной. Каждый облик передан скульптором с доскональной четкостью и похожестью. Черты лица всех подвижников добрые и будто живые.

Вокруг братии расположилась клейма. Она создана по канонам иконописи и является композиционно самостоятельной частью памятника. На ней изображены сюжеты, поясняющие смысл центральной композиции. Здесь можно отыскать святых монахов-затворников. Все эти фигуры являются значимыми для Печорской слободы.

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ПАМЯТНИК БАБУШКЕ

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Памятник бабушке расположился на Соборной площади города Печоры перед входом в церковь Сорока мучеников Севастийских, став первым подобным в России.

Скульптура представляет собой облик женщины в платке, которая тянет перст ко лбу, чтобы перекреститься. Она стремится попасть в церковь вместе со своим внуком. Он как раз бежит позади нее, держась за подол ее юбки. Мальчик старательно повторяет все в точности за бабушкой, боясь упустить что-либо из виду. Композицию завершает чудесный кот позади ребенка.

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Картину для памятника будто только что срисовали с настоящих прихожан монастыря. По задумке и инициативе самого митрополита Тихона, эта композиция и должна была стать олицетворением самуй активнуй прихожанки российского храма – бабушки, которая ведёт внука в церковь.

Во все времена женщина выполняла миссию спасительницы русской церкви, непрестанно отбивая ее пороги и неся за собой веру. И во многих семьях именно бабушка прививала внукам культуру православия.

ОБ АВТОРЕ ПАМЯТНИКОВ

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Над памятниками подвижникам и бабушке работала рука одного скульптора. Его имя уже вписано в летопись Псковской области монументом Александра Невского с дружиной в Самолве у Чудского озера. Образ воинов в бронзе также выполнял 47-летний скульптор Виталий Шанов.

В его послужном списке имеется множество монументальных проектов: врата главного храма ВС РФ и барельефы, на которых отображены все наиболее значимые битвы Великой Отечественной войны, памятник 200-летию Бородинской битвы и др.

За свою работу он был представлен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2020 году, а в 2023 году был отмечен Премией Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за вклад в развитие культуры.