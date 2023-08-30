В аэропорту Пскова отменили восемь авиарейсов после ночной атаки дронов

Авиарейсы в аэропорты Пскова пока отменены. Фото: авиакомпания "Азимут".

В Пскове, который ночью подвергся атаке дронов, внесли изменения в работу аэропорта. 30 августа пришлось отменить шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два – авиакомпании «Икар». Как сообщили в Росавиации, это сделано в качестве дополнительных мер безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме.

Пассажирам объяснят правила возврата или обмена авиабилетов. Это можно будет сделать в том числе через мобильный телефон. Более подробную информацию о рейсах просят уточнять у авиаперевозчиков.

- В регионе принимаются оперативные меры для возобновления полетов, - добавили в Росавиации.

Напомним, что в ночь на 30 августа сразу несколько городов подверглись атаке дронов. В Пскове нанесли удар по авиадрому, в результате возник сильный пожар. По сообщению губернатора Михаила Ведерникова, пострадавших и жертв нет. Жители также слышали несколько взрывов от отражения атаки.

30 августа были ограничены полеты также в московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. 11 рейсов направили на запасные аэропорты. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

Всего атаке за ночь подверглись семь регионов. Серьезных повреждений и пострадавших нет.