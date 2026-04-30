Кулинар из Псковской области прошел в финал шоу «Молодые ножи: Новая кровь» с Константином Ивлевым

Себежанин Владислав Павлов прошел в финал шоу «Молодые ножи: Новая кровь». Об этом сообщает районная газета «Призыв».

В среду, 29 апреля, на телеканале «Пятница» вышел предпоследний выпуск шоу «Молодые ножи: Новая кровь», в котором Владиславу удалось получить место в финале.

Как рассказал сам кулинар в программе «Лики Лук» на «Первом Псковском», приглашение на проект пришло неожиданно. Владиславу написали в соцсетях в тот момент, когда он работал в ресторане на Красной Поляне в Сочи. Получив предложение, он сначала не воспринял его всерьез.

«Мне написали: „Здравствуйте, хотим предложить вам поучаствовать в проекте „Молодые ножи: Новая кровь“. Сначала я подумал: „Кто будет писать с телеканала „Пятница“, чтобы пригласить на шоу? Наверное, мошенники!» – первая мысль», — рассказал кулинар.

Однако его коллега по работе помогла спасти ситуацию, предложив попытать удачу: «А ты напиши, может, это реально?» Я ей очень благодарен – без нее я бы не решился».

Процесс отбора был долгим и конкурентным: на второй сезон шоу поступило более 2000 заявок со всей России. По словам Владислава, несмотря на жесткую конкуренцию, участники поддерживали друг друга.