«В ситуации с ранеными аистами не стоит ждать вертолет со спасателями»: Непогода ударила по аистам – жители Псковской области спасают травмированных птиц

Нестабильная погода, которая обрушилась на Псковскую область в середине весны, стала настоящим испытанием для перелетных птиц, рассказали волонтеры «Дома Белого Аиста» в своих соцсетях.

Одна такая пострадавшая птица была замечена в Сланцах Ленинградской области. Видео псковским волонтерам прислали неравнодушные очевидцы. На нем – птица, которая несколько часов провела в снегу среди городских многоэтажек.

«В непогоду аисты мало двигаются, экономят энергию, пытаются хоть как-то согреться. Этот аист выжил, но удивлял жителей своими прогулками по брусчатке. Видимо, секрет такого поведения кроется в том, что эта особь прежде получала помощь от людей, поэтому людей он не боится, доверяет им, опасности от них не ждет. За таких птиц бывает очень тревожно, потому что они не знают, что люди разными бывают… Соседи, жители Сланцев, пожалуйста, не обижайте доверившуюся вам птичку!», — призвали псковские зоозащитники.

Не обошлось и без трагедий. В Усвятах 27 апреля сильный порыв ветра сбил летящего аиста на высоковольтные провода. В итоге птица погибла на глазах у очевидцев.

«В гнезде остался его ждать партнер – самец или самка (мы не знаем кто из них погиб). Оставшийся в живых аист не умрет от горя. Он будет ждать, а не дождавшись… Будем надеяться, что быстро найдется замещающий партнер и, как знать, может быть примет самку с готовой кладкой или успеют отложить новую», — рассказали в «Доме Белого Аиста».

А 25 апреля в деревне Шелино близ Пыталово был замечен аист с поврежденным крылом. Через два дня, 27 апреля, местная жительница Екатерина Вредова поймала птицу и передала ее в Псков 28 апреля.

Осмотр показал, что аист получил удар током, в результате чего часть крыла ниже места поражения оказалась нежизнеспособной, поэтому ее придется ампутировать.

«Пострадавшую птицу назвали Минутка. Это взрослая самка, вернувшаяся недавно из Африки. Именно минута, всего лишь минута, отделяла ее от верной гибели в поле. Птицу выследила лиса и уже приближалась к ней. Раненый, не способный взлететь аист – легкая добыча для наземных хищников. К счастью птицы, к аисту на автомобиле уже ехала Екатерина. Увидела лису, начала сигналить, отогнала ее, а потом вместе с детьми без труда аистиху поймали. Минутка хороший аист. Не дерется. В минуты опасности, или когда страшно, просто ложится. Есть у некоторых аистов такая стратегия поведения – лечь и замереть, спрятаться. Вот только с лисами она не работает. Рыжая плутовка по запаху найдет и без труда добудет такую несчастную птицу. А вот Минутке повезло. Ее заметили, на ее беду откликнулись, за ней поехали и успели», — добавили в приюте.

Также волонтеры отметили, что раненым птицам всегда необходима помощь человека.

«В ситуации с ранеными аистами не стоит ждать вертолет со спасателями. Раненую птицу нужно забрать домой, в безопасность, и уже из дома искать варианты помощи», — подытожили они.