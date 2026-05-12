Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2026 8:25

«Нам засыпало снегом»: о суровых погодных условиях на «Вахте Памяти» в Псковском районе и поднятии останков 103 красноармейцев поделились поисковики

Останки 103 красноармейцев удалось поднять поисковикам в ходе «Вахты Памяти» в Псковском районе
Источник:kp.ru
Фото: ВППОО «След «Пантеры»

Фото: ВППОО «След «Пантеры»

В Псковском районе завершилась «Вахта Памяти – 2026», сообщает пресс-служба ПО ВППОО «След «Пантеры».

Участие в экспедиции приняли 20 поисковых отрядов, это – более 200 поисковиков из Первоуральска, Златоуста, Казани, Смоленска, Санкт Петербурга, Екатеринбурга Пскова и Псковской области.

«С самого начала «Вахты» нас испытывала погода, по лагерю летали палатки и имущество что полегче, нас засыпало снегом. Но даже и в таких условиях мы не унывали и выезжали в поиск», — рассказали поисковики.

В итоге удалось поднять останки 103 бойцов, также были установлены имена двух красноармейцев – Царева Ивана Дмитриевича и Васильева Николая Михайловича, два медальона в настоящее время отправлены на экспертизу в Казань.

«Все бойцы упокоились на братском захоронении в деревне Баёво с отданием всех воинских и духовных почестей. Вечная память!», — добавили поисковики.