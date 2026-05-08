Опубликована программа празднования Дня Победы в Пскове и Великих Луках

Фото: пресс-служба администрации Пскова

9 Мая в Пскове и Великих Луках пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

День Победы в Пскове

• 12:00–14:00 – «Наследники Победы»: театрализованная программа с участием творческих детских коллективов (Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5);

• 12:00–14:00 – «Звонкий май Победы»: праздничный концерт с участием детских творческих коллективов (Городской культурный центр, площадь Победы, 1);

• 12:00–13:00 – «Сквозь года звучит Победа»: концертная программа образцового коллектива детского духового оркестра детской музыкальной школы № 5 (ДМШ № 5, улица Коммунальная, 48);

• 12:00–17:00 – «Победный май»: всероссийская акция «Письмо солдату», акция «Рисунок на привале» от детской художественной школы города Пскова, тематические мастер-классы и викторины, концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева (историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва, площадь Ленина, 3);

• 12:00–15:00 – «Наша Победа!»: интерактивная площадка, тематические мастер-классы и викторины, концертная программа «Поём вместе» (библиотека «БиблиоЛюб», улица Н. Васильева, 83а);

• 12:00–15:00 – «С Днём Победы!»: интерактивная площадка, мастер-классы, викторины, выступление поэтов и бардов (библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева, улица Труда, 20);

• 14:00–15:00 – «Во имя жизни и любви»: иммерсивный концерт (Городской культурный центр, площадь Победы, 1);

• 15:00–16:00 – «День Победы»: праздничный концерт (Городской культурный центр, площадь Победы, 1);

• 15:00–16:00 – «Их именами названы улицы города»: эстафета героической памяти (Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5);

• 17:00–20:00 – «РиоРита – радость Победы»: интерактивная зона с мастер-классами, аутентичная танцевальная площадка (Центр туризма, улица Георгиевская, 4);

• 18:00–20:00 – «Победа, объединяющая Россию»: гала-концерт коллективов и солистов Дома офицеров» (Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5);

• 18:00–20:00 – «Урок истории»: концерт детского духового оркестра имени Александра Роора (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, улица М. Горького, 23);

• 19:00–21:00 – «О тех, кого ждут!»: большой праздничный концерт – связь поколений (Городской культурный центр, площадь Победы, 1).

Фото: пресс-служба администрации г. Великие Луки

День Победы в Великих Луках

• 12:00–15:00 – мастер-класс «Брошь Победы» (краеведческий музей, площадь А. Матросова, 7);

• 12:00–14:00 – мастер-класс «Брошь Победы» (выставочный зал «Мир искусств», улица Некрасова, 6/1);

• 12:00–14:00 – творческий мастер-класс открытка памяти «Спасибо за Победу!» (ЦГБ имени М. И. Семевского, улица К. Либкнехта, 9/14);

• 12:00–15:00 – мастер-класс «Звезда Победы» (художественный салон, проспект Ленина, 30/9);

• 12:30 – концерт с участием победителей конкурса «Был и есть у России прочности вечный запас» (краеведческий музей Великих Лук, площадь А. Матросова, 1);

• творческий десант «Споёмте, друзья!»: 12:00–12:15 (фонтан «Дружба» в сквере, на улице Вокзальной), 12:45–13:00 (площадь Рокоссовского), 13:30–13:45 (сквер на улице Дворецкой);

• 15:00 – большой праздничный концерт «Май, весна, Победа», посвящённый Дню Победы (ДК ЛК, улица Зверева, 29).