«Это случилось со мной, это фантастика!»: Кулинар из Псковской области Владислав Павлов стал победителем шоу Константина Ивлева «Молодые ножи. Новая кровь»

Уроженец Себежа Владислав Павлов одержал победу во втором сезоне кулинарного шоу Константина Ивлева «Молодые ножи. Новая кровь», пишет ПАИ.

«Когда я сюда попал, для меня было удивительным, как спокойно и доходчиво все объясняли. Те шефы, которые приходили и делились своей философией, пополняли наши библиотеки вкуса. Этот опыт я запомню на всю жизнь. Я вообще не верю: я стал миллионером и лечу в Дубай», — поделился Владислав.

Он признался, что победа стала для него неожиданностью. Также он выразил благодарность телеканалу «Пятница!», Константину Ивлеву и наставникам Илье Захарову и Анастасии Костюренко за их поддержку и вклад в его профессиональное развитие.

Влад уже успел пройти стажировку в одном из ресторанов Дубая. По словам кулинара, для него как для уроженца небольшого города такая возможность стала важным этапом в карьере.

«Я не верю, что я на стажировке в Дубае. Это случилось со мной, это фантастика! Я шел к этому 12 недель и среди 21 участника и получил золотой билет», — поделился Влад.