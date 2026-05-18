«Наверное, скоро и в деревни начнут заходить»: Житель Псковской области заснял следы медведя рядом с деревней

Фото: группа «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Куньинского района поделился с подписчиками группы «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте» фото следов медведя, которые ему удалось сделать на дороге между двумя населенными пунктами.

«Что такое не везет, и как с этим бороться? Я сегодня в 9:15 снял с этого места фотоловушку, а в 10:00 поехал до Каскова. И такая картина. Место между деревней Бойково и деревней Нижельское», — написал автор снимков.

В свою очередь, подписчики группы отметили, что разойтись на дороге с медведем – это скорее удача, чем невезение.

«Наоборот, тебе повезло, что с ним не столкнулся. Значит, бродят они рядом и днем. Наверное, скоро и в деревни начнут заходить», — выразила опасения подписчица группы.