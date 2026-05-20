Юбилейные Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в начале июня

Праздник состоится уже в 60-й раз.

Праздник Пушкинской поэзии и русской культуры на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах состоится уже в 60-й раз, сообщают организаторы.

В этом году Дни Пушкинской поэзии будут проходить с 5 по 7 июня.

5 июня в Пскове пройдет традиционное театрализованное шествие с участием ярких уличных театров.

6 июня на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах развернутся главные события праздника, в которых встретятся театр, музыка и слово.

7 июня в Пскове состоится финал праздника – выступление Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема в Зеленом театре.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».