Фото: ТКД Псковской области

Александр Ф. Скляр и группа «Ва Банкъ» выступят на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры выступит легендарный Александр Ф. Скляр вместе с группой «Ва Банкъ», сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На одной сцене сойдутся вековые традиции русской словесности и энергия современного звучания – и создадут особую атмосферу, где каждый найдет что то свое. Вас ждут любимые хиты, ставшие частью культурного кода нескольких поколений. На концерте Александра Ф. Скляра и группы «Ва Банкъ» есть место и драйву, и лирике, и той самой искренности, за которую поклонники ценят артиста уже много лет», — отмечают организаторы.

Напомним, праздник Пушкинской поэзии и русской культуры на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах состоится уже в 60-й раз. Он пройдет с 5 по 7 июня.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».