Михаил Ведерников представил отчёт о деятельности Правительства Псковской области за 2025 год: ключевые итоги в финансах, экономике и социальной сфере

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подвёл итоги работы в финансовой, экономической, социальной и инфраструктурной сферах за 2025 год , отметив рост собственных доходов до 68% от консолидированного бюджета, снижение госдолга до 45,4%, рекордный турпоток более 3 млн человек, инвестиционный портфель в 66,4 млрд рублей и новые меры поддержки семей и участников СВО. Ключевые показатели губернатор Псковской области Михаил Ведерников привел в ходе отчёта о деятельности правительства на 55-й сессии областного Собрания депутатов 28 мая.

Финансы и бюджет: рост собственных доходов и снижение госдолга

Псковская область завершила 2025 год с устойчивыми финансовыми показателями. Доходы консолидированного бюджета составили 68,4 млрд рублей, а доля собственных доходов достигла 68% — максимума с 2013 года. Государственный долг снизился до 45,4% от собственных доходов, региону списано 3,8 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.

"С учётом роста собственных доходов мы пришли к ситуации, когда почти 68% доходов консолидированного бюджета составляют собственные источники. Ближе к состоянию "жить за свой счёт" мы ещё не были", — подчеркнул губернатор.

Экономика и инвестиции: портфель вырос до 66,4 млрд рублей

Инвестиционный портфель региона вырос до 66,4 млрд рублей. На сопровождении Фонда инвестиционного развития находится 68 проектов. Индекс промышленного производства в 1-м квартале 2026 года составил 117,2%. Продолжает развиваться ОЭЗ «Моглино»: 16 резидентов, вложено почти 23 млрд рублей, создано 705 рабочих мест.

"Несмотря на сложные условия, объём инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в прошлом году, в 1,5 раза превысил показатели досанкционного года", — отметил Ведерников.

Сельское хозяйство: лидерство в СЗФО сохранено

Несмотря на режим ЧС из-за переувлажнения почвы, регион сохранил лидерство в Северо-Западном федеральном округе: I место по производству скота и птицы на убой, II место по рапсу, IV место по молоку и зерновым. На поддержку АПК направлен 681 млн рублей. Начал работу новый завод Великолукского мясокомбината, строится животноводческий комплекс АО «Ударник» за 5 млрд рублей.

"Принятые меры позволили существенно смягчить последствия, и мы смогли выйти на показатель в 95,8% к результатам 2024 года", — сообщил губернатор.

Туризм и культура: рекордный турпоток и рост налогов

Туристическая отрасль показала рекордный рост: количество туристов и экскурсантов превысило 3 млн человек (+20%). Налоговые поступления от туризма в бюджеты всех уровней составили почти 1,3 млрд рублей (+36%). Посещаемость культурных проектов достигла 14,7 млн зрителей.

"Этот показатель говорит о том, что отрасль становится всё более эффективной и структурированной", — подчеркнул Ведерников.

ЖКХ и городская среда: расселение аварийного жилья и модернизация инфраструктуры

Завершена программа расселения аварийного жилья, признанного аварийным до 2017 года: переселено более 3 тысяч человек из 200 домов. В Острове-3 завершена модернизация коммунальной инфраструктуры, заменено 63,5 км сетей. В Пскове реконструирована котельная №9, обеспечивающая теплом 40% потребителей города.

Дороги и транспорт: 83% опорной сети в нормативе

Доля дорог опорной сети в нормативном состоянии превысила 83%. В нормативное состояние приведено почти 84 км дорог. С опережением срока завершён капремонт моста через реку Полонка. В аэропорту Пскова начато строительство нового терминала прилёта.

Здравоохранение: погашена кредиторская задолженность и снижен дефицит кадров

Полностью погашена просроченная кредиторская задолженность медорганизаций, которая в 2024 году достигала 361,2 млн рублей. Капитально отремонтированы 36 объектов первичного звена, установлены 40 модульных ФАПов и амбулаторий. Дефицит врачей снизился с 52% до 36%.

"С апреля 2025 года в медицинских организациях просроченная кредиторская задолженность полностью отсутствует", — подчеркнул губернатор.

Социальная поддержка и демография: новые меры поддержки семей

Введены новые меры поддержки рождаемости: выплата 600 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка в молодой семье, 100 тысяч рублей беременной студентке, компенсация 100% стоимости обучения одного из детей многодетной семьи. Региону удалось стабилизировать демографический показатель на уровне 1,3.

Спорт: строительство объектов и запуск проекта «Псков.Старт»

За пять лет построены 13 ФОКОТов, 26 площадок ГТО, Центр единоборств в Пскове, 3 скейт-парка. С начала учебного года планируется запуск проекта «Псков.Старт» для 10 тысяч детей.

"Эта сфера долгое время развивалась в условиях крайне ограниченного финансирования. Но ситуация постепенно меняется", — отметил губернатор.

Поддержка участников СВО: трудоустроены 635 бойцов

На сопровождении фонда «Защитники Отечества» находятся 990 участников СВО, из них трудоустроены 635. Запущена региональная программа «Герои земли Псковской» — аналог федеральной «Время Героев».

"Для нас принципиально важно, чтобы человек, вернувшись с передовой, не оставался один на один с бытовыми, профессиональными и психологическими вопросами", — подчеркнул Ведерников.

Коротко о самом важном:

"Прошлый год показал, что, несмотря на все сложности, Псковская область сохраняет хорошие темпы развития и одновременно решает накопленные проблемы. Результаты есть и они ощутимые: снижение долговой нагрузки, почти 100% исполнение нацпроектов, рост инвестиционного портфеля, развитие «Моглино» и технопарков, завершение крупных коммунальных проектов, обновление системы здравоохранения и образования, новые меры поддержки семей, участников СВО, развитие спортивной инфраструктуры и многое другое", — отметил губернатор.

Отдельно губернатор остановился и на сложных для региона вопросах, решение которых ложится задачами на будущее. Это аварийное жильё, очередь детей-сирот, отдельные проблемные объекты образования, кадровый дефицит в здравоохранении, состояние коммунальной инфраструктуры, недостаток спортивной базы, особенно для адаптивного спорта.