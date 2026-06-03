«Ва Банкъ», «Странствующие куклы господина Пэжо» и «Пушкин и… Михайловское»: Опубликована программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области

Масштабные мероприятия пройдут с 5 по 7 июня в Пскове и Пушкинских Горах.

Масштабные мероприятия пройдут с 5 по 7 июня в Пскове и Пушкинских Горах, напоминает пресс-служба правительства Псковской области.

В первый день фестиваля в Пскове пройдет традиционное шествие с участием ярких уличных театров. 5 июня в 17:00 на площади Ленина соберутся восемь творческих коллективов и дадут старт шествию: театральный проект «Запалки», шоу барабанщиков (Республика Беларусь), государственный уличный театр «Картонии», студенты ГИТИС, театральная компания «ЗаУглом», уличный театр «Точка», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», арт-лаборатория «Разгар». Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся творческие коллективы, представляющие различные направления искусства и жанры. Гостей праздника также ждет показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Стихи прозвучат в живом исполнении Народного артиста России Сергея Мигицко.

На поляне в Михайловском выступит Александр Ф. Скляр вместе с группой «Ва Банкъ». Актеры Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (город Сухум) на музыкальной сцене представят спектакль «Евгений Онегин».

7 июня в Зеленом театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».