В Псковской области определены победители конкурса «Семья года – 2026»

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2026». Победители в шести номинациях определены на заседании оргкомитета конкурса, отметили в пресс-службе правительства региона.

Лучшей молодой семьей Псковской области признана семья Решетневых из Невельского района. Семья Абрамкиных из Порховского района победила в номинации «Сельская семья». Среди многодетных семей региона отмечена семья Прауст из Пыталовского района. В номинации «Семья – хранитель традиций» победу одержала семья Гребеней из Пскова. Семья Агафоновых из Невельского района стала лучшей семьей защитника Отечества. «Золотая семья» – семья Белюсевых из Усвятского района.

«Теперь материалы о наших лучших семьях будут направлены в Москву для участия во Всероссийском конкурсе "Семья года – 2026". Комплексная поддержка семей является приоритетом одноименного президентского нацпроекта "Семья" и закреплена в положениях Народной программы "Единой России"», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Всего в этом году для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» подали заявки 24 семьи из 15 муниципалитетов.