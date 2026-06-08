«Шеф на связи»: Константин Ивлев сделал подарки пациентам детской больницы Пскова

Фото: Псковская детская областная клиническая больница

Уже не первый год известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев дарит радость маленьким псковичам, которые находятся на лечении в Детской областной клинической больнице, рассказали в пресс-службе медучреждения.

В этом году в честь Международного дня защиты детей Константин Ивлев подготовил для ребят видеообращение с теплыми пожеланиями и передал подарки.

«Итак, друзья, всем привет. Шеф на связи. Хочу передать привет детям Детской областной клинической больницы города Псков. Друзья мои, шикарный день, очень приятное начинается время – это лето. Первое июня. Хочу вас поздравить с этим праздником, Всемирным детским днем. Хочу пожелать вам здоровья, удачи, всего наилучшего, ну и, конечно, самого жаркого лета, самой теплой воды, самых сладких ягод и фруктов. Ну, и всего того, что вы захотите и пожелаете. Да, пусть я сегодня буду маленьким Дедом Морозом, потому что, помимо этого пожелания, я еще с большим удовольствием пришлю вам подарки», — записал в своем видеобращении Константин Ивлев.

«Но любой праздник невозможен без людей, которые ежедневно окружают детей заботой и вниманием. Сотрудники нашей больницы с огромной теплотой помогли организовать это мероприятие, чтобы каждый ребенок почувствовал себя особенным, нужным и любимым. В этот день в отделениях звучал детский смех, сияли улыбки, а в глазах ребят появлялась та самая искорка радости, которая помогает быстрее выздоравливать», — отметили в больнице.

Также персонал медучреждения выразил благодарность телезвезде за многолетнюю поддержку, отзывчивость и доброе отношение к пациентам.

«Такие поступки напоминают, что настоящая забота не знает расстояний и границ», — добавили медики.