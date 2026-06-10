Прощай, наша великолучанка: сегодня остановилось сердце народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

Народная артистка ушла из жизни на 85-м году.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни на 85-м году жизни после продолжительной болезни, передает ТАСС со ссылкой на Центральный академический театр Российской Армии.

Жизнь Людмилы Чурсиной неразрывно связана с Великими Луками. Будущая артистка родилась 20 июля 1941 года во время эвакуации матери в Среднюю Азию из осажденных противником Великих Лук. Людмила появилась на свет в медсанбате и в суматохе новорожденную потеряли. В итоге девочку нашла мать – в картофельном поле, слегка присыпанную землей.

Из-за службы отца семья постоянно переезжала: военные годы они провели в Душанбе, затем жили на Чукотке, Камчатке и Кавказе. В школу Людмила пошла в Тбилиси, а окончила ее в 1959 году с золотой медалью в Великих Луках, где также завершила обучение в музыкальной школе. В том же году она отправилась в Москву поступать в авиационный институт. Одна в какой-то момент за компанию с подругой решила поступать в один из театральных вузов Москвы. А в итоге поступила сразу в три: ВГИК, ГИТИС и ВТУ имени Б. В. Щукина. Сама Людмила выбрала театральное училище имени Щукина, которое закончила с красным дипломом.

После окончания училища имени Щукина Людмила Чурсина была приглашена в Театр имени Вахтангова, где служила два года. Широкую известность ей принесла работа в кино: дебютировав в фильме «Когда деревья были большими», она впоследствии сыграла десятки ярких ролей на киностудии «Ленфильм».

В 1974 году актриса вернулась на театральную сцену, став частью труппы Академического театра драмы имени А.С. Пушкина, а спустя десять лет перешла в Театр Российской Армии.

Среди самых известных работ Людмилы Чурсиной – роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и многих других. За свою карьеру она сыграла более 100 ролей в кино и оставила заметный след в истории отечественного театра и кинематографа.